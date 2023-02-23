疫後特別條例施行期間至明年底，並訂定依據明定三大主軸，包括挹注勞健保及台電、普發現金、強化經濟及社會韌性，分別編列1000億元、1417億元、1370億元預算，另保留13億元預備金，以支應期間各項工作臨時需要。

各部會預算分配部分，以財政部達1417億元最多，主要項目為全民普發現金1413億元。經濟部817億元居次，主要為撥補台電500億元、辦理中小型事業貸款融資保證與利息補貼等145億元、輔導製造業低碳化與智慧化研發補助等110億元。

衛福部編列303億元，主要為撥補全民健保基金200億元、補助國民年金保險費70億元。勞動部編列300億元，用於撥補勞保基金。交通部編列274億元，主要為補助地方政府推動通勤通學公共運輸票證方案200億元、加速擴大吸引國際觀光客53億元。

農委會編列268億元，主要為農業水資源蓄存及農田水利建設等142億元、強化農路韌性基礎建設等29億元、韌性漁港建設20億元、提升養殖供水效能等19億元、農村送暖方案13億元等。

教育部編列220億元，用於辦理疫後就學貸款補助方案。內政部編列165億元，用於撥補撥補住宅基金辦理中產以下自用住宅貸款戶支持方案。文化部主管編列23億元，用於各項藝文振興方案15億元、發放藝文消費抵用金8億元。

主計總處說明，上述歲出所需財源3800億元，編列移用以前年度歲計賸餘1800億元、並先舉借債務2000億元。不過，待7月2022年中央政府總決算經審計部審定後，將依特別條例規定優先以移用先前年度歲計賸餘支應，因此舉債額度不會增加，以兼顧財政健全。