會議紀要重點如下：

●幾乎所有決策官員都支持進一步放緩升息幅度至25個基點，至介於4.5%～4.75%，僅少數官員主張應升息50個基點，在抑制通膨上展現出更大的決心。

●主張應升息50個基點的官員表示，升息幅度越大，基準利率就會越快接近他們認為能達到充分限制性的水準。

●通膨仍「遠高於」央行設定的2%目標，勞動力市場仍舊「非常吃緊」，導致薪資和物價持續面臨上漲壓力。

●過去三個月取得的通膨數據顯示每個月價格上漲速度有所放緩，但需要更多證據證明在更廣泛的價格上取得進展，才能確信通膨正持續回落。此番說法凸顯出聯準會官員雖放緩升息步伐，但非常擔心通膨仍是一大威脅。

●2月會議紀要重申，央行決策官員認為「持續」升息是必要的。

●「部分」決策官員認為美國經濟陷入衰退的風險已經「升高」。官員們注意到他們對經濟活動、勞動力市場和通膨的展望存在高度不確定性，可能面臨的風險因素包括烏克蘭戰爭、中國重啟經濟，以及美國勞動力市場可能更加吃緊，且持續時間可能比預期更長。此前一些決策官員曾公開表示，他們認為聯準會能避免經濟衰退並實現經濟「軟著陸」，美國經濟增長會大幅放緩，但不會陷入萎縮。

市場看法：

Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha表示，儘管會議紀要提到關於官員們討論更大幅度的升息，但內容沒有釋出任何可能再度升息50個基點的信號。

前聯準會官員、現任彭博美國經濟研究部門主管David Wilcox表示，會議紀要中僅只有一次提到「暫停」升息，且還是針對其他央行，這意味著聯準會並不急於轉向。

Inflation Insights總裁Omair Sharif表示，會議紀要提到通膨風險是政策的「關鍵」，這意味著最近那些顯示進展不如預期的數據，可能意味著聯準會決策官員在3月會後發布最新預測時，可能進一步提高對聯邦基金利率到頂時的預測。他表示，3月發布的點陣圖將「向上移」，今年底政策利率預測中值最高可能升至5.6%，相較之下，去年12月發布的點陣圖預測2023年底利率中值在5.1%。