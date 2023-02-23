起左疾管署長莊人祥、指揮官王必勝、新竹市長高虹安等，今天中午共同喊出即將推出的「疫苗＋1，解封安心」，防疫新政策。（陳育賢攝）

王必勝拜會竹市府，透露下午將宣布這項防疫新政策。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝23日率新上任的病管署長莊人祥拜會新竹市長高虹安，了解後疫情時代的相關防疫工作及宣導為解封所推出的新政策，王必勝也透露，今天下午將會宣布「疫苗＋1，解封安心」的後疫情防疫新政策！

王必勝表示，面對疫情的降低，政府將逐漸改變防疫政策，包括新冠肺炎的改類、指揮中心的降級或解散的工作，但在那之前，指揮中心最關心的還是疫苗覆蓋率，在各縣市大家都發現，雖然全國的覆蓋率都不錯，但最脆弱的長者族群的施打率還是不太理想，與鄰近的日本、新加坡相比都相當的不足，因此長者疫苗施打的推行仍是未來的重點。

因此，今天下午的指揮中心記者會中，就會來宣布「疫苗＋1，解封安心」新防疫政策，也就是在2023年建議大家每年都要施打1劑疫苗的概念。

王必勝說，這有點像每年10月、11月都會宣導民眾接種流行性感冒疫苗的作法，這是要讓新冠疫苗常態化的工作，因此未來要仰賴地方縣市政府幫忙推行與宣導，目前預定3月6日起推動。

高虹安則表示，今天是指揮官王必勝與新上任的疾管署長莊人祥來與新竹市政府及衛生局交流防疫相關措施的放寬與提升疫苗接種的工作，剛也獲知中央接下來在3月起有2023「疫苗＋1，解封安心」的新防疫措施。

以新竹市來說，相關各劑次疫苗的施打，其實都有推出多項誘因，包括防疫旅行包、Q版醬油、禮品、禮券等，希望提升民眾施打意願，更要降低長者的重症與死亡率，大家一起攜起讓生活恢復正常的運轉，讓產業、經濟、觀光都回復正常。