台中地院承審全國第一件國民法官參與審判案，將於24日開準備程序庭，引發社會矚目。台中地院發言人李進清今天表示，該案國民法官尚未選任，待準備庭結束、定審判程序期日後，才進行選任程序，將選任6名國民法官參與後續審判程序。

台中地檢署起訴業務員殺人案件，符合國民法官案件要件所犯為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪、故意犯罪因而發生死亡結果等，由台中地院承審，經抽籤由庭長唐中興擔任審判長兼受命法官，成為全國首件國民法官案，將在23日由受命法官開準備庭。

業務員殺人案嫌犯是22歲直銷公司黃男，與上下線關係的施姓業務員有業績等糾紛，黃去年10月20日持刀到施住處理論，將他刺殺身亡。黃犯後自首，警方查扣水果刀，檢方會同法醫相驗，遺體多處刀傷、切割傷，向法院聲押黃男獲准，全案偵結依殺人罪嫌起訴，移審台中地院。

依據國民法官法規定，國民法官及備位民法官須合中華民國國民、年滿23歲、在轄區居住4個月以上及相關限制資格，經直轄市及縣、市政府以電腦篩選出備選國民法官初選名冊，再由法院審核小組審查為複選名冊，據了解，台中地院的備選國民法官複選名冊多達逾萬人。

法院在審理前，視個案從備選國民法官複選名冊篩出候選國民法官，再依選任程序，由法官、辯護人及檢察官訊問後，選出6名國民法官及1至4人不等的備位國民法官，參與審判。