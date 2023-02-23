AI聊天機器人ChatGPT在全球掀起熱潮，外界擔心會成為寫論文、交作業偷懶的工具，醫師姜冠宇指出，全世界大部分的醫師大概花四分之三的上班時間在寫病歷等文件上，僅四分之一的時間真正與病人相處，現在AI的出現可不必浪費力氣寫病歷、醫病溝通紀錄，增加跟病人相處的時間。

姜冠宇在臉書指出，昨天（22日）教專科護理師使用AI來寫病歷，讓護理師驚呼，「原來輸入關鍵字就可以生成一份病歷摘要了」，速度超快。姜表示，他一向厭惡重複作業或低效率的紙張作業，認為臨床人員應該要花更多的時間在病人與教學研究上，而不是寫病歷和填寫一堆表單，那種請工讀生就能做。

姜冠宇說，不只台灣，全世界進步國家的醫師，大概要花四分之三的上班時間在寫文件上，真正與病人的相處僅剩四分之一，更常見護理師為了寫護理紀錄延遲下班，有時可能寫完的時候，接她班的人也快下班了。

姜冠宇說，醫師和醫護人員都應該學會與ChatGPT對話，要求AI生成精準結果，比如病歷、醫病溝通紀錄，尤其是內科，病人狀況較複雜，細節要求也較高，隨便一個超過70歲患者的病歷都有可能寫成一份自傳，同時也是法律文件、健保的審查依據，「對話AI的出現，會用的話一切會好很多，只要輸入有意義的關鍵字，文件就生成了」，文法還完全正確沒有錯誤。

他表示，只要病歷內容正確，不用過度干預使用AI，甚至應該鼓勵大家用，「這是減少『內部成本』很有效的辦法，讓醫護多花一點時間在病人身上」。