千千（左）與萌梓組隊比食量。（PressPlay提供）

擁有178萬訂閱數的YouTuber美食水水千千，經營YT頻道「千千進食中」，她清秀的外表卻擁有大食量的反差萌深受大眾喜愛，繼美食接力挑戰節目《水水作伙吃透透》後，千千在今年2023年又帶來全新企劃《星球飽胃隊》，不僅引入有趣的虛擬世界觀，首集還邀請日本的大胃王女星萌梓跨海來台拍攝。

本次，萌梓與美食水水千千組隊，打造台日大胃王的超吸睛組合，PK中華職棒樂天桃猿的五位球員，萌梓表示之前就曾與千千一起比賽過，深知千千的大胃王實力。

比賽在昨（22日）於桃園棒球場拍攝，即使面對近日的寒流，千千與萌梓以及五位棒球員仍抱著運動家精神，不畏天氣的變化，依舊如期開始這場比賽，兩組人馬在比賽的過程中吃到頻頻發抖，還是堅持到最後一刻，五位男球員的食量幾乎與千千、萌梓不相上下，賽後更是驚呼兩位大胃女王的實力實在是太厲害了。

千千對於這次能跟萌梓合作拍攝表示相當興奮，「雖然之前曾在不同場合遇過萌梓，也一直都很期待可以在Youtube頻道上有合作的機會，所以今天很開心可以跟萌梓一起合作，尤其是以台日組合一起組隊挑戰，十分有意義。」萌梓這次來台終於品嘗到她懷念許久的小吃，「最喜歡台灣的臭豆腐跟鴨血，可是還沒吃到肉圓跟蚵仔煎」，話題始終離不開美食。