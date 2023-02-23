行政院今日拍板交通部的促進公共運輸使用方案及加速擴大吸引國際觀光客方案，其中在公共運輸通勤月票上，北北基桃確定推動單一票價的1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；中彰投苗、南高屏兩大生活圈，研議採「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票。

依照交通部規畫，除促進公共運輸方案內容，三大都會生活圈包括北北基桃、中彰投苗及南高屏，因生活環境條件緊密連結，此類生活圈將規畫通勤月票，如北北基桃推動1200月票單一票價，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

中彰投苗及南高屏生活圈研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；其他縣市如竹竹、雲嘉嘉、宜蘭，將依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。在補助上，交通部將補助直轄市50％、非直轄市75％，台鐵、公路客運中央負擔90％。

另在觀光景點公共運輸提升部分，交通部規畫提升台灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

鑑於目前各縣市地區公共運輸發展仍有差距，交通部為推動交通平權，將利用公路公共運輸服務升級計畫優先建設中南東部及離島公共運輸環境，同時也會加速補助電動公車路網、新闢公車路線虧損補貼及提升公運路網銜接完整性，縮小區域差距。

交通部指出，2022年10月13日國境解封後，去年來台旅客人次達89萬人次，較原預估的70萬人次增加逾2成。今年1月單月目標人次已達標，為加速觀光產業復甦，交通部爭取特別預算投入「加速擴大吸引國際觀光客方案」，將發放50萬份觀光消費金5000元，對象為國際自由行旅客，使用範圍為電子票證或住宿折抵優惠。

為加入團客來台，交通部推出獎勵國內接待旅行社、國外組團旅行社合作招攬，只要組團人數超過8人，每團獎助1萬元，組團人數超過15人，每團獎助2萬元，預計獎助9萬團。目標達成來台旅客600萬人次。

另外，由於旅宿業長期存在缺工問題，近3年因新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊觀光產業，交通部觀光局給予旅宿業者以符合規定薪資以上增僱房務及清潔服務人員獎助金

每位每月5000元，最長1年，期滿不得降薪，預計獎助1.6萬人。