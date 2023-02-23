有民眾日前騎車行經北市士林區士東路口時遭到不明液體潑灑，基於本能反應閃過，但返家脫下衣服後，竟驚見衣服上有多處退色並破了數個洞，懷疑是腐蝕性液體，緊急發文提醒用路人多加注意；對此，轄區分局回應目前尚未接獲民眾報案，已調閱路口監視器查詢中。

驚悚！天母街頭遭潑「不明液體」，騎士驚見衣服燒破「好多洞」。(翻攝臉書靠北天母幫)

一名網友在臉書社團「靠北天母幫」發文表示，本月20日下午，騎車直行在天母北路右轉中山北路往南方向，約在士東路口時遭到不明液體潑灑，回家洗衣服時發現，衣服疑似遭腐蝕液體侵蝕，破了好幾個洞，因此發文提醒用路人行經該路段請多加注意，驚嘆「不知道是什麼液體…還好沒接觸到皮膚」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「要報警，要求調閱監視器，找出兇手，以免他繼續作亂。不管這是什麼液體，潑在皮膚或頭髮上一定受傷，潑到眼睛更糟」、「這很恐怖耶，是有人蓄意嗎？應該報警重視起來」、「應該報警，避免再發生」。

對此，轄區分局回應，目前尚未接獲報案，已請同仁觀看路口監視器中。