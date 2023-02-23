國立員林高中這次學測展現優異的實力。（員林高中提供／吳敏菁彰化傳真）

國立員林高中這次學測展現優異的實力，江彥霖、蕭以承等8位同學可過醫學系繁星一階標準，楊婕瑜、蕭筱甄等同學可錄取臺大法律系。單科滿級分計有20人次，四科級分達50級分以上、達全國頂標共計有19人次。預估本校在繁星及個人申請表現應可上臺大、清大、陽明交大、政大、成大等各國立大學。

員林高中校社會組學測最高分學生王薇淇畢業於員林國中，國中會考級分35分，選擇就近入學留在員林高中。在校成績努力成長，前五學期保持校排1％，而這次學測獲得54級分、社會科滿級分好成績，有展現其努力苦讀的成果。楊婕瑜同學畢業於溪湖國中，國中會考級分40分，選擇就讀員林高中。在校成績前五學期保持校排1％，學測獲得53級分、國文滿級分15分、數A頂標好成績，2位同學可望順利通過頂大法律系繁星標準。

自然組江彥霖、蕭以承、潘塏澄、江睿軒則都可過醫學系一階標準。江彥霖，國中畢業於永靖國中，蕭以承國中畢業私立文興高中國中部，潘塏澄國中畢業於彰化縣成功高中國中部，江睿軒國中畢業於員林國中，在導師鄧芳敬老師用心帶領下，班級整體學習風氣極佳，經過三年比別人更積極努力的多元學習，在學測中展現個人的學習實力。

校長楊森豪表示，員林高中從2018年起就已提供琢璞育才獎學金給45積分新生入學高額獎學金每名15萬，44積分10萬，43積分6萬元。相信未來會有更多在地優秀的學生選擇就讀員林高中，日後在升學績效上，員林高中也一定會加倍成長。