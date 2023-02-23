美國有線電視新聞網（CNN）引述美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）的聲明稱，大陸在造船廠和勞動力數量具有優勢，美國跟不上大陸的軍艦建造速度。他還指稱，大陸海軍艦艇數量預計幾年內就能增至400艘，呼籲美國升級自身艦隊。

戴杜羅表示，大陸有13家造船廠，在某些情況下他們的一個船廠就有更多的產能，甚至超過美國全部船廠的總和，「這構成了實實在在的威脅」。

報導指出，根據美方和中方的報告，大陸有6家大型船廠和2家較小船廠建造海軍艦艇。而根據美國國家防禦中心去年10月的一份報告，美國有7家為海軍生產大型船隻和深吃水船隻的造船廠。

戴杜羅稱，中國大陸在勞動力數量方面具有優勢，因為中方在這方面不需像美國一樣遵守各類規定限制，在造船時使用「奴隸勞工」。他還說，中方現在有了更大的艦隊，因此正在全球範圍部署艦隊，美國必須也將本國艦隊升級。

戴杜羅指出，大陸海軍的艦艇數量幾年內就能從當前的340艘左右增加到400艘，而當前美軍艦隊的規模不足300艘艦艇。而據美國海軍去年夏天發布的《2022年導航計畫》，美國防部計畫在2045年前，將有人駕駛艦艇的數量提升到350艘，這仍遠低於中方艦隊預計將能達到的規模。