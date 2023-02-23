蔡玉貝個性活潑大方，自拍「交通安全小教室」博得不少網友按讚。（蔡玉貝提供／高雄洪靖宜傳真）

前鎮分局交通安全宣導蔡玉貝（右）。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

「交通安全小教室」開課！影片中女警用甜美嗓音解講行人交通規則和建議事項，短短約1分鐘的交通安全宣導影片，觀看次數已經高達近17萬次，留言也多達近300則，該名女警是前鎮分局交通組警員蔡玉貝，負責交通宣傳業務，她說，以快速、簡單明瞭的講解方式，接受度高，也因此不少網友歪樓「我決定跟著妳走了」

以甜美嗓音，自拍「交通安全小教室」小短片，影片中的女警有著水汪汪大眼，留著俏麗短髮，短短約1分鐘的影片，已經在Instagram上爆紅，她不僅解清楚講法規和建議事項，或是違規罰單該如何繳款，最後以一抹微笑結尾，電倒不少粉絲，觀看次數已經高達近17萬次，留言也多達近300則，有人認真詢問問題，也有人歪樓：「我決定跟著妳走了」、「美得過分，違規！」、「可以牽著我的手走嗎」

她是任職於前鎮分局一心路派出所支援交通組的警員蔡玉貝，警專32期畢業，今年29歲，負責交通宣導業務，平時會到學校、社區公司行號等地宣導，市警局或分局的的宣傳照片、影片也都有她的身影，蔡玉貝在自己Instagram帳號上自拍小短片，讓民眾更了解交通安全，蔡玉貝說，一般宣導過於生硬，現今大家追求快速獲得資訊，她認為以影片搭配字幕，更能重點快速掌握，以貼心小叮嚀口吻，接受度高。

除了投入交通宣導，喜愛舞蹈的她，從小學芭蕾，後來出社會後加入爵士舞團，讓她更沉浸在音樂和舞蹈世界中，面對鏡頭也不怯場，對於影片爆紅，她也相當意外，不過重點是希望能發揮所長，將交通安全正確觀念廣為宣導。