「新北市技能競賽」即起至3月29日開放線上報名，競賽分為「翻糖蛋糕」、「奶油蛋糕創意裝飾」及「咖啡拉花」等3類熱門項目，正式比賽將於4月15日在三重區綜合體育館進行，總獎金65萬5000元，翻糖蛋糕冠軍最高4萬元，新北市勞工局歡迎想要大展身手的青年學子及從業人員踴躍報名。

勞工局長陳瑞嘉表示，隨著蛋糕及咖啡越來越深入人們的日常生活，在烘焙與咖啡的專業技能上也發展到美感與質感兼具的藝術層次，為發揚技能價值觀念，推廣職業技能訓練，每年都會透過技能競賽，提供全民相互切磋、競技交流的機會。

今年除延續「蛋糕創意裝飾」、「靜態翻糖蛋糕」及去年甫推出即獲得廣大迴響的「咖啡拉花」競賽項目外，「動態翻糖蛋糕」亦回歸競賽行列，這些項目都需要高度的專注力及創造力，來展現創意與視覺美味，精采可期，邀請民眾一起來觀賞職人們的專業對決。活動現場亦設有咖啡拉花及和菓子體驗區，歡迎來探索職能樂趣。

職訓中心表示，本次競賽活動除翻糖項目不分組，奶油蛋糕及咖啡拉花項目皆分高中（職）組、大專組、社會組，除了活動免費報名，凡參加蛋糕項目競賽享有材料費補助，翻糖蛋糕每組補助3000元、奶油蛋糕創意裝飾每組補助2000元，更多有關競賽詳情及活動內容歡迎搜尋「2023新北市技能競賽」官方網站查詢（網址：http://www.nt-skill.com/）。