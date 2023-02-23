今年1月，網傳6名台灣人前往日本福岡「大砲拉麵」用餐，卻只點了3碗然後輪流吃，被店家制止後給一星負評，引發各界關注。「日本人的歐吉桑」今公布事件後續，揭露3件事實，「老闆根本沒生氣，只是提醒客人注意規則」。

「日本人的歐吉桑」在臉書粉專表示，有關這次糾紛，他實際去了一趟該拉麵店，和老闆、老闆娘聊過後才知道，他們根本沒有生氣，也歡迎台灣客人繼續享用，只是希望客人理解，小型拉麵店的營業型態。

「日本人的歐吉桑」轉述，店家當下提醒客人注意店內用餐規則；拉麵店老闆說，他到過台灣旅遊，玩得很開心，對總統府的衛兵交接儀式印象深刻。

對日本人而言，拉麵店就是普通服務；不提供加麵，因店內太小，所以店家似乎非常重視翻桌率，很多客人用餐不超過20分鐘。

另外，拉麵店老闆戴著口罩，從臉上看不出表情，聽不懂日文的人可能會誤會他們的態度，「連我也看不出來聊天時，他們到底有沒有笑」。