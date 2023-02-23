路透社報導，習近平出訪消息傳出之際，華盛頓表示，中國正考慮為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供武器。此舉可能讓俄中這一陣線與烏克蘭和美國為首北大西洋公約組織（NATO）之間的衝突，更升級為對抗態勢。

蒲亭今天歡迎中國國務委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅到訪克里姆林宮，他告訴對方，俄中雙邊貿易表現高於預期，年貿易額可能很快會從去年的1850億美元增至2000億美元。

蒲亭對王毅提及習近平說：「我們等待中華人民共和國國家主席訪問俄羅斯，我們對此已經達成共識。」

「一切都在進行、發展中。我們將進入新境界。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，王毅在俄烏戰爭一週年前夕訪問俄羅斯，進一步證明北京與莫斯科站在同一陣線。

普萊斯在記者會上表示：「我們很擔心，因為這兩個國家有共同的願景，這是個時代的願景…大國能霸凌小國、武力可以重劃邊界、力量就是真理的時代。」

「我們還沒看到中國提供俄羅斯致命武器援助，但我們也不認為他們完全放棄這個選項。」

俄羅斯國營塔斯社（TASS）援引王毅的話報導，王毅曾與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤，稱中國將「堅定客觀公正立場，為以政治解決（烏克蘭）危機發揮建設性作用」。