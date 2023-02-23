台東老農李清亮捐贈1輛四輪驅動車給消防局，為山區救援增添生力軍。（莊哲權攝）

台東老農李清亮30多年前在山上工作時突然身體不適，由救護車緊急送醫撿回一命，從此念茲在茲的就是希望能回饋，2021年12月捐贈1輛350多萬的高檔救護車給消防局終於圓夢，今天又捐1輛四輪驅動車作為高山救援裝備運輸之用，「清亮2號」為台東高山救援增添生力軍。

75歲的李清亮，30多年前獨自在鹿野山區工作時，突然心臟不適，呼吸急促，自已撥打119求救，救護車上山緊急送關山慈濟醫院，住院2個多月撿回一命，從此和消防結下不解之緣，2021年終於如願完成長年想要捐贈救護車的心願。

李清亮指出，雖然自己仍開著逾34年車齡的老爺車每天出門工作，但捐車卻可以提供消防人員出勤救援幫助更多人覺得非常值得。縣長饒慶鈴親自出席以行動表示感謝，李清亮也指出能第二次領到縣長的感謝狀覺得很開心。

關山義消分隊長周福安表示，消防勤務除了打火、救護外，南橫山區由於有嘉明湖和轆轆溫泉等知名景點在近年來山域救援的事件頻傳，消防人員在出勤救災上有四輪驅動車輛相關的需求。

今天上午在台東縣消防局大門口舉行捐車儀式，紅色的車身貼有「清亮2號」的字樣；李清亮在老婆、子女和周福安的陪伴下親自出席，並由縣長饒慶鈴頒發感謝狀。