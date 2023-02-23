台東市中興路3段22日下午發生小貨車自撞路燈意外，車輛當場翻覆，並造成1座路燈毀損，然而警方獲報到場時，報案人表示女駕駛已經離開現場。（台東警察分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市中興路3段22日下午發生小貨車自撞路燈意外，車輛當場翻覆，並造成1座路燈毀損，然而警方獲報到場時，報案人表示女駕駛已經離開現場。（台東警察分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市中興路3段22日下午發生小貨車自撞路燈意外，車輛當場翻覆，並造成1座路燈毀損，然而警方獲報到場時，報案人表示女駕駛已經離開現場。（台東警察分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市中興路3段22日下午發生小貨車自撞路燈意外，小貨車當場翻覆，並造成1座路燈毀損。警方獲報到場時，報案人稱女駕駛已經離開現場，台東警分局強調已聯繫駕駛到案說明，警方提醒，依道路交通管理處罰條例第62條最高可處3000元以下罰鍰或吊扣駕駛執照1至3個月。

台東警分局表示，22日13時20分許接獲民眾報案，在台東市中興路3段401巷與南島大道路口處發生交通事故，經員警到場了解，1部自小貨車沿南島大道東往西方向行駛，行經路口處，因不明原因撞擊路旁路燈，小貨車當場翻覆，並造成1座路燈毀損，員警到場時駕駛已離開現場。根據報案人指出，當時為1名女性駕駛脫困後便自行離開，目前正由台東分局交通小隊聯繫該駕駛到案說明。

台東警察分局表示，該小貨車自撞路燈後，沒有依規定處置，竟將車輛丟在路上逕自離去，依道路交通管理處罰條例第62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰，逃逸者，吊扣其駕駛執照1至3個月，警方也在此呼籲用路人行經路口應減速慢行，並遵守各項交通安全規則，不僅保護本身安全，也維護其他用路人安全。