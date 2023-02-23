被害人求救訊息指出，他的國中同學找他去柬埔寨玩，但後來才知道從事詐騙工作，想返台卻被強扣護照。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市吳女勾結人蛇集團，誘台人至柬埔寨從事非法工作，若男被害人不從則逼穿女性內衣褲或灌水凌遲，有被害人稱被國中同學騙到柬埔寨旅遊，求救訊息曝光「這裡的警察跟狗屁一樣，一邊園區有打死人，隨便塞錢，說憲兵打的就沒事」；警方去年9月逮捕吳女，檢方以違反人口販運防制法及買賣人口等罪起訴。

警方調查，25歲吳女與犯罪集團於柬埔寨境內多元經營，包括，詐欺集團、酒店性交易等多項不法行業，在臉書、IG等社群軟體以「高薪」、「酒店服務」為廣告，號召不特定女子前往柬埔寨從酒店陪酒工作，入境後隨即以辦理簽證為由，強行扣押護照並要求簽署工作契約等。

被害女子反悔不願意繼續陪酒，就被轉賣至特定會館強迫賣淫；另以「招待旅遊」等藉口，誘騙被害人出境至柬埔寨，一名被害人被詐團強扣護照並私行拘禁，以強迫被害人從事「假投資」之電信詐欺，被害人不願意，向台灣友人求救，家屬向警方報警。

警方調查，發現吳姓嫌犯等人手機內，有成員因窩裡反遭以凌虐懲罰，手段相當兇殘；期間有被害人不願意配合，慘遭灌水、拘禁、逼穿女性內衣褲被毒打，有人試圖對外求救聯繫，等人救援，有些人則透過私下管道付贖金救援回來。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵六隊，警方去年掌握，吳女自柬埔寨入境返國，於是在桃園國際機場實施搜索、拘提，調查吳經手20多名台灣人到柬埔寨，約有8人未返台；經檢察官複訊後認定吳嫌涉人口販運等犯罪嫌疑重大，向台中地方法院聲請羈押獲准。