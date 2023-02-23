苗栗地檢署指揮縣警局刑大科偵隊查獲李姓老毒蟲涉嫌販毒，扣獲多包安毒。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署指揮縣警局刑大科偵隊查獲李姓老毒蟲涉嫌販毒，扣獲大筆現金。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署指揮縣警局刑大科偵隊查獲李姓老毒蟲涉嫌販毒，扣獲多包安毒。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

64歲的李姓老毒蟲，3年前因涉及販賣安非他命毒品案，由苗栗地檢署指揮苗栗縣警刑大科偵隊查獲，獲判有期徒刑6年6個月，日前苗檢檢察官張文傑指揮科偵隊再度查獲李某涉嫌販毒，檢警發現李某有毒品前科2、30條，單是去年一年就被苗栗縣警局下屬3個單位逮捕送辦過3次，但李某仍不悔改，還會削價加量來促銷安毒，引來許多外縣市毒蟲紛來採購。

家住在苗栗市的李姓毒蟲，在苗栗當地警界算是個知名人物，許多刑警都跟他交過手，李某長年經營安毒交易，據聞，李某售出的安毒品級相當高，成色非常好，加上，李某懂得促銷手法，會以加量方法來吸引下游毒蟲長期與他來往，例如，一般毒販習慣以1件1公克為販售基本單位，李某則為加量到1．3公克，來吸引各地安毒吸食者上門。

3年前，李某因販賣毒品被苗栗地檢署檢察官指揮苗栗縣警局刑大科偵隊查緝到案，並於去年底遭判有期徒刑6年6個月，但李嫌惡性不改，仍持續販賣安毒，再遭科偵隊幹員再次鎖定，並報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮，展開拂曉出擊，幹員們在李宅外埋伏守候時，見到多名形跡可疑人士進出李家，研判都是下手購毒毒蟲，檢警見事機成熟，一舉攻進屋內將李嫌及多名藥腳拘捕到案，並查扣數10包分裝好的安非他命毒品，並向苗栗地院聲請羈押李嫌獲准。

李嫌到案後，申請法扶基金會派遣陪詢律師，巧合的是3年前李某被檢警逮獲時前來陪詢的律師，竟然跟這次陪詢的律師都是同1人，同為法扶基金會所指派新竹地區的陳姓律師，陳姓律師也萬分感慨，短短不到3年時間，該名毒販不但牙齒掉光，外觀容貌看起來與80、90歲的老人無異，足見毒品害人不淺。

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