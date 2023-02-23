新北市19歲林姓男子今（23）日凌晨1時50分許開車到汐止區樟樹二路找朋友，將車停在路邊並未熄火，即下車與朋友聊天，疑引擎及講話聲量太大，引起樓上住戶不滿，丟下咖啡玻璃罐，砸中車輛前擋風玻璃，造成玻璃破裂，所幸並未傷人。
汐止警分局表示，案發前不久警方曾接獲報案，指稱該處有6、7人聚集妨害安寧，隨後即發生玻璃罐砸車事件，故懷疑是當地住戶不滿噪音擾人，憤而丟下玻璃罐抗議。林男已提告毀損，警方依法採證及調閱監視器，追查涉案嫌犯。
新北市19歲林姓男子今（23）日凌晨1時50分許開車到汐止區樟樹二路找朋友，將車停在路邊並未熄火，即下車與朋友聊天，疑引擎及講話聲量太大，引起樓上住戶不滿，丟下咖啡玻璃罐，砸中車輛前擋風玻璃，造成玻璃破裂，所幸並未傷人。
汐止警分局表示，案發前不久警方曾接獲報案，指稱該處有6、7人聚集妨害安寧，隨後即發生玻璃罐砸車事件，故懷疑是當地住戶不滿噪音擾人，憤而丟下玻璃罐抗議。林男已提告毀損，警方依法採證及調閱監視器，追查涉案嫌犯。
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