林男座車前擋風玻璃被玻璃罐砸中破裂。（警方提供）

新北市19歲林姓男子今（23）日凌晨1時50分許開車到汐止區樟樹二路找朋友，將車停在路邊並未熄火，即下車與朋友聊天，疑引擎及講話聲量太大，引起樓上住戶不滿，丟下咖啡玻璃罐，砸中車輛前擋風玻璃，造成玻璃破裂，所幸並未傷人。

汐止警分局表示，案發前不久警方曾接獲報案，指稱該處有6、7人聚集妨害安寧，隨後即發生玻璃罐砸車事件，故懷疑是當地住戶不滿噪音擾人，憤而丟下玻璃罐抗議。林男已提告毀損，警方依法採證及調閱監視器，追查涉案嫌犯。