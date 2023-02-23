據「川越海峽」微信公眾號消息，2月22日，第六屆海峽兩岸文昌文化交流活動暨第二屆大蜀道（梓潼）文化旅遊發展大會在四川省綿陽市梓潼縣舉行。四川省政協副主席、民革中央副主席、民革四川省主委、省地方金融監管局局長歐陽澤華出席活動並宣佈開幕，中國國民黨中央評議委員會主席團主席張榮恭，國家文物局副局長陸進，國務院台灣事務辦公室交流局副局長、一級巡視員李京文，四川省人民政府台灣事務辦公室主任羅治平，四川省政協科技委主任沈光明，四川省文化和旅遊廳副廳長、省文物局局長王毅，綿陽市委副書記、市長李雲，綿陽市政協主席李亞蓮等200餘名兩岸嘉賓出席活動。

張榮恭在致辭中指出：「文昌文化是兩岸人民共同的信仰，台灣文昌廟、殿、閣、宮密度很高、信眾廣泛，梓潼七曲山大廟作為文昌祖庭，扮演了推動兩岸文化交流、兩岸民間交流的特殊功能和角色。」他說：「在台灣大家都能深深感受到中華文化落實在每一個人的生活當中。兩岸人民都姓中國姓，都過中國節，都拜中國神明，這是『兩岸一家親』不可改變的基礎。」

張榮恭表示，經貿合作和文化交流連結是推動兩岸關係發展的車之兩輪、人之雙腿，交互前行方能行穩致遠。兩岸文化同根同源，希望兩岸同胞攜手共同傳承弘揚中華文化，繼續推動兩岸大交流、大合作，讓兩岸同胞共享發展成果。相信，四川綿陽梓潼以文昌文化為平台，可以在推動疫後兩岸交流中繼續發揮更大作用。

當天，在台中市正和書院同步舉行了海峽兩岸文昌文化交流活動，來自台灣文化界、學生代表及網絡報名的島內信眾200餘人著古服、行古禮，通過敬獻貢品、祭典上香、誦讀祭文等虔誠儀式，以及兩岸視頻連線相互觀禮，一道開展兩岸民眾共祭文昌帝君。台中正和書院文昌祭祀典禮主祭人林文雄表示，台灣各地宮廟、文武祠奉祀文昌帝君，拜文昌、問文途、求考運、祈福安康，信眾絡繹不絕，被視為民間最重要的傳統文化和宗教習俗。他希望籍由莊嚴的祭祀活動，表達對文昌帝君的崇敬和青年學子的考運祈福，籍由兩岸共祭文昌帝君，共同傳承文昌文化，發揚中華優良傳統。

本屆活動由四川省人民政府台灣事務辦公室、四川省文化和旅遊廳、四川省歸國華僑聯合會、綿陽市人民政府主辦，綿陽市人民政府台灣事務辦公室、綿陽市文化廣播電視和旅遊局、綿陽市歸國華僑聯合會、梓潼縣人民政府承辦。活動以「中華文昌 弘德崇文」為主題，融紀念、文化、旅遊、學術、經貿等活動於一體，彰顯地方文化特色，突出兩岸交流、融合發展。

中國僑聯副主席程學源視頻祝賀活動成功舉辦，他指出，梓潼與海內外華僑華人有著緊密的聯繫和源遠流長的緣分，梓潼文昌文化崇文重教的價值取向、忠孝為本的精神內涵、福國佑民的家國情懷，廣受海內外華僑華人的遵奉和弘揚，文昌文化已成為聯繫海內外華僑華人的精神紐帶。希望廣大海內外華僑華人走進梓潼，拜謁文昌，尋根問祖，感悟精神，共促復興。

陸進在開幕式上致辭表示，文昌祖庭——四川綿陽梓潼七曲山大廟是海內外華人公認的文昌文化發祥地，在營造兩岸同胞集體記憶、形成情感連接、增進兩岸交流方面發揮了重要作用。本次活動的舉辦，既是對文物活化利用的生動實踐，也是弘揚優秀傳統文化的重要舉措。他希望綿陽市、梓潼縣立足資源優勢，守護好歷史遺存、傳承好傳統文化，讓公眾對文昌文化有更深瞭解，使其在新時代新徵程中綻放更加璀璨的光彩。

羅治平在致辭中說，今年活動是疫情防控進入新階段四川省舉辦的第一個大型對台交流活動，持續吸引兩岸同胞前來梓潼共祭文昌帝君，共揚文昌文化，共築精神家園，拉開了今年川台交流合作序幕。他指出，這次活動搭建了攜手台灣同胞共享四川發展機遇的積極平台，以文昌文化為媒開展系列經貿、文化、旅遊交流等活動，推動川台兩地文化旅遊融合發展，讓更多的台灣同胞在巴蜀文化大發展大繁榮中找到發展新機遇。

羅治平表示，這次活動飽含著兩岸同胞攜手奮進，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程的責任和願望。大陸將深入貫徹落實中共二十大精神和省委十二屆二次全會精神，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續落實落細系列惠台政策措施，積極推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，促進台商台企融入四川現代化建設，助力高質量發展。

李雲向兩岸嘉賓介紹了綿陽經貿、文化發展情況及良好投資發展機遇。他說，文昌文化是中華優秀傳統文化的重要組成部分，形成了「弘德崇文、明禮修身」的核心思想和「扶持斯文、以長文儒」的理想主張，是彌足珍貴的人類文化遺產。各界共聚文昌祖庭、共祭文昌帝君，將進一步濃厚兩岸血脈親情，增進文化認同、民族認同，助推兩岸各領域交流合作。

李雲指出，作為文昌祖庭所在地的綿陽，歷史文化底蘊深厚，是一座科技之城、產業之城、開放之城、生態之城，正在大力實施科技立市、產業強市、開放活市、人才興市、生態美市「五市戰略」，加快建設中國科技城、全力打造成渝副中心，發展潛力巨大，發展前景廣闊，真誠歡迎包括台灣同胞在內的各界朋友到綿陽、梓潼參觀訪問、觀光旅遊、投資興業。

開幕式畢，沿襲古老的廟會習俗，三通聖鼓，七曲山大廟正門徐徐開啓，莊嚴隆重的文昌祭祀大典拉開帷幕。兩岸嘉賓身披綬帶，肅立注目，共祭文昌。文昌祭祀大典按照傳統文昌祭祀「三獻禮」規制，全程伴以祭祀歌舞「六佾舞」，長袖明眸，衣袂飄飄。海峽兩岸各界代表徐徐走上祭台，向文昌帝君敬獻書卷、淨手上香、敬獻花籃。初獻禮環節，41名兩岸學子身著漢服敬獻書卷，演繹誦讀《陰騭文》。亞獻禮環節，20名兩岸各界代表上台淨手上香，祈願福澤盛世、國泰民安。終獻禮環節，兩岸嘉賓向文昌帝君敬獻花籃，梓潼縣委副書記、縣人民政府縣長黃建恭讀祭文。整台典禮莊嚴肅穆、精彩隆重，伴隨恢弘的《頌文昌》與祭祀樂舞，文昌祭祀大典圓滿禮成。

專程從台灣趕赴梓潼文昌祖庭參加祭祀交流活動的台灣赤崁天宮廟執行長王旺琳，是推動兩岸文昌宮廟交流連結的第一人，疫情前每年都要到文昌祖庭七曲山大廟虔誠祭拜。他表示：「希望通過更多的文化交流活動把文昌文化推廣到台灣每一個地方，讓小孩子從小就學習研讀感受文昌文化的歷史淵源，將兩岸文化自然結合。」

據瞭解，活動期間還舉行了海峽兩岸（梓潼）經貿交流合作懇談會、海峽兩岸文昌文化講壇、「兩岸學子蜀中攜手 體驗天府文化魅力」研學活動、首屆海峽兩岸美食薈暨「廚師之鄉」廚藝大賽、七曲山「狀元第」文化旅遊特色街區開街、第二屆大蜀道文化旅遊發展聯盟理事會會議、知名僑商帝鄉行等系列活動。