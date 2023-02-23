江宜蓉飾演社會線女記者。（Netflix提供）

林心如、江宜蓉繼《華燈初上》後再度合作。（Netflix提供）

Netflix 與瀚草文創、南方電影攜手打造的華語懸疑影集《模仿犯》，將於3月31日正式上線。23日釋出姚淳耀、江宜蓉與特別演出林心如組成的「TNB電視台」花絮。《模仿犯》為還原90年代的電視台，劇組實景搭建打造出TNB電視台場景，林心如也重現90年代復古大波浪造型，飾演強勢當家主播「姚雅慈」，舉手投足間都架勢十足，完全展現出電視台女王的凌人氣勢。

《華燈初上》後再次與江宜蓉合作的林心如也分享：「這次跟宜蓉的合作就是從媽媽桑變成了直屬上司，關係還滿接近的，跟她見面都沒給她什麼好臉色看，讓她吃了不少排頭。」也笑稱自己角色「太愛罵人」，為江宜蓉感到心疼。不過江宜蓉卻笑著回應：「可能小路（角色名）有點『M體質』吧？雅慈姐（林心如 飾）越是刁難，我就覺得她越在乎我這個人，而且其實有時候刀子嘴、豆腐心的前輩才是真的對妳好、願意教妳的前輩，所以被罵其實還滿開心的。」

林心如分享：「我覺得雅慈強勢背後的出發點還是有正義感的，但她會用很果斷跟強勢的方式執行，就像90年代媒體嗜血程度一樣，為達目的可以不擇手段，算是在電視台呼風喚雨的角色。」

《模仿犯》描述90年代間媒體第四權興起，電視台如雨後春筍般出現，產生的一連串媒體效應對社會輿論的力量與影響，導演張榮吉分享：「新聞媒體做為第四權，對大眾而言就是一個公正、客觀的傳播管道，但它其實也可以是一把雙面刃。這次《模仿犯》中我們就設定它是被兇手利用散播惡的一個媒介，透過兇手操弄媒體，惡也經由這個媒介像是病毒一樣不斷蔓延到人心，更感染整個社會氛圍。」在影集中飾演電視台當家主播的林心如也有感而發：「當媒體為了追求流量時，呈現出來的真相可能都已經不是真正的真相了，而是媒體想要呈現什麼樣的『真相』爭取觀眾的目光與收視率。」

林心如、姚淳耀、江宜蓉此次為呈現出主播、記者的專業形象，也親身前往新聞台實習、在地考察，江宜蓉分享：「因為劇中設定的是社會線記者，工作上會需要揭露很多東西，時常會需要到警局蹲點、找警察聊天、跑鄉公所泡茶等，因為有很多事情是光有記者身份做不到的，所以真的會需要培養交情來換取情報或新聞。」

姚淳耀在影集中飾演當家主播競爭者「陳和平」，他為求在電視台表現，身兼多職包辦深夜節目主持人、主播，甚至親力親為擔任最前線記者只求爭取獨家新聞，企圖心十足，飾演陳和平的姚淳耀也分析：「其實我跟雅慈（林心如 飾）倆人就是內明爭暗鬥，整個電視台也因為這種競爭關係籠罩著一股高壓的團隊氛圍。我也是盼著那個在TNB電視台高高在上的王后，什麼時候會跌落王座。」

Netflix獨家華語影集《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，故事描述90年代，一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）面對當時第一起的連續殺人命案，以他心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手，面對辦案過程中兇手不斷的挑釁與隨之擴張的惡，讓曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要拖出兇手的犯案證據。影集《模仿犯》將於3月31日在 Netflix 全球獨家上線。