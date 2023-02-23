大陸觀察者網23日報導，伊拉克中央銀行當地時間22日在官網發布聲明，首次宣布將允許與中國大陸的貿易直接以人民幣結算，以改善對外貿易融資，穩定匯率。

聲明表示，對華貿易用人民幣結算有兩種途徑：一是，增加在中資銀行開設人民幣帳戶的伊拉克銀行的人民幣儲備；二是，使用伊拉克央行在摩根大通銀行和新加坡星展銀行的美元儲備，將美元兌換成人民幣。

同日路透報導，伊拉克政府經濟顧問薩利赫（Mudhir Salih）說：「這是首次以人民幣結算來自中國的進口（貿易），此前伊拉克來自中國的進口（貿易）一直僅以美元結算」。

路透報導，此舉對中國大陸和伊拉克兩國均有益。首先，伊拉克央行一直在採取措施彌補國內市場上的美元短缺，而這促使伊政府在本月稍早批准了對人民幣進行重估。同時，這也是人民幣在國際舞台上發揮越來越大作用的最新跡象。

據大陸央視新聞此前報導，本月初，中方商務部、中國人民銀行印發通知，進一步支持外經貿企業擴大人民幣跨境使用，促進貿易投資便利化。

通知要求便利各類跨境貿易投資使用人民幣計價結算，鼓勵開展境外人民幣貸款，鼓勵對有實際需求且符合條件的境外項目和企業優先採用人民幣貸款，支持大宗商品人民幣計價結算，支持境外投資者以人民幣來中國大陸投資、境內再投資等。著力加大對中小微企業支持力度，便利其在跨境貿易投資中使用人民幣結算，規避匯率風險、降低匯兌成本。

大陸商務部新聞發言人束玨婷1月時透露，近年來，在相關部門積極推動下，跨境人民幣使用規模穩步提升。2022年，貨物貿易跨境人民幣結算金額7.92兆元人民幣，同比增長37.3％，直接投資跨境人民幣結算金額6.76兆元，同比增長16.6％。

伊拉克是石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國，原油出口收入占該國財政收入的90％以上。大陸外交部數據顯示，中方是伊拉克最大交易夥伴，伊拉克是中方在阿拉伯國家中的第三大交易夥伴。中國大陸是伊拉克第一大原油出口對象國，伊拉克是中國大陸第三大原油進口來源國。根據中國大陸海關數據，2022年全年，中伊雙邊貿易額超537億美元，較2021年貿易額（373億美元）增長約44％。2022年，中國大陸從伊拉克進口原油約5548.7萬噸。