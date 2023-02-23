根據富邦產險統計，該公司去年官網投保租屋火險成長7成，以雙北地區為大宗，佔所有投保件數50％，其中有8成民眾投保最完整的「計畫二」，年保費平均每月百元起，萬一不幸住宅失火延燒鄰居、財物遭竊等皆有保障。

富邦產險「租屋火險」計畫二，主要是含有六項保障，富邦產表示，「家庭財物火災損害保險」、「日常生活責任保險」、「災害費用補償保險」、「財物被竊損失保險」、「房屋承租人失火責任附加條款」及「家事代勞費用保險」，除可賠償居家動產的火災、竊盜損失，並提供因失火延燒鄰居等日常生活責任保障及因火災導致的裝潢修復、清潔、搬遷、仲介等費用補償，此外，萬一在家發生意外住院、生活不能自理，需要另請專人整理房屋，更可啟動「家事代勞費用保險」，補償請人清潔房屋的費用。

富邦產險提醒民眾，確保租屋安全除了應定期檢查房屋電路是否需汰換，烹調時注意用火安全，選用具安全功能的爐具以外，投保租屋火險也可讓居家安全更添一層保障。

富邦產說，從即日起至6月30日前只要在富邦產險官網投保租屋火險，即可參加專屬抽獎活動，將抽出16名幸運獲獎者獲得「美國kidde-光電式煙霧警報器」。