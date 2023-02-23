「科技教育系列活動」於雲林縣斗六市開跑，幫助孩子在遊戲中學習編程概念。（鎮南國小提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府「雲林二手玩具屋」23日在斗六市鎮南國小舉辦「科技教育系列活動」，藉由程式小車、程小奔、童小點等益智教育機器人，讓孩子在遊戲中學習編寫程式概念，激發其主動探索、練習邏輯思維與解決問題的能力，藉此提高雲林孩子的科技知識與未來競爭力，從小扎根不要輸在起跑點。

「科技教育系列活動」由鎮南國小校長梁博雍主持，邀請虎尾科技大學教學發展中心主任蕭俊卿教授，以及斗六市國中小校長們共同參與，現場200餘名國小學生在遊戲中體驗科技的樂趣，學習如何將科技知識應用於日常生活中，學生們說「不是很懂但很有趣，原來科學是生活的好朋友」。

梁博雍表示，這項活動目的是引導孩子們對科技產生興趣，並激發創造力與好奇心。科技教育不僅可提高孩子的學習成績，還可以幫助孩子更了解並適應愈來愈科技化的現代社會，感謝虎尾科技大學郭良印教授的團隊規畫課程，以及神奕科技公司捐贈AR智慧教育機器人，讓孩子有多元的科技教育學習資源。

學生家長指出，非都會區的科學教育相對缺乏，不少家長也不知道如何在這方面幫助孩子，所以這是很有意義的活動，可讓孩子在輕鬆愉快氛圍中學習科技知識，激發他們的學習興趣，希望雲林二手玩具屋能持續舉辦類似活動，為孩子們提供更多的科技教育體驗。