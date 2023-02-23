前國民黨中常委蕭景田、國民黨士林北投黨部執行長曾繁川遭控替北市新科議員林杏兒賄選，士林地檢署向法院提請對林杏兒當選無效之訴後，檢察官23日偵結，依違反《選罷法》中的行賄罪起訴蕭景田、曾繁川，另外收賄的9名里長也一併遭訴。林杏兒對此表示，會予以尊重，也相信司法不會冤枉清白之人。

士林地檢署指出，去年底九合一選舉，曾繁川為了幫助同黨籍候選人林杏兒競選，在投票前前往士林、北投區的里長辦公室，有些則是在林杏兒競選服務處內聊天，蕭景田拿出林杏兒的競選文宣尋求支持，同時交付裝有1萬元現金的信封，希望他們能在競選期間幫忙拉票，讓林杏兒能夠順利當選。

針對蕭景田遭起訴一事，林杏兒說，本案已進入司法程序，她尊重司法，也相信司法公正，不會冤枉無辜清白之人。

另外，士檢去年12月底對林杏兒提起民事當選無效之訴，目前仍在士林地院審理，林杏兒則強調，相信司法不會錯殺無辜清白的人，她與律師已做好一切相關準備，會在適當時間調閱與本案相關的所有卷宗，預備來打贏這場「捍衛清白之戰」。

林杏兒重申，她相信所有相關的司法訴訟，必能沉冤得雪，強烈呼籲司法做出最公正的判決。