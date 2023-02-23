為弘揚禮運大同篇中「鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」理念，展現社會福利島之精神，金門縣長陳福海昨（22）日與地區松柏園老人長期照顧中心受託經營單位－社團法人台灣德安社會福利協會進行座談。陳福海強調，照顧老年鄉親是縣府責無旁貸的責任，公私機構應共同協力合作，整合地區醫療與照護資源，提升服務品質。

座談開始，由台灣德安社會福利協會理事長陳敏雄報告松柏園針對照顧品質提升的精進計畫，包含強化工作人員在職訓練（包括護理、社工、照顧服務）、長者自立支援計畫的推進及千里傳情－家屬視訊服務的開展。

陳敏雄指出，針對長者自立支援復健機制的推進，長照中心強化復健自立支援，每月從台灣延聘專業物理治療師至中心訓練工作人員自立支援復健技巧，挑選適合長者，透過每日復健練習，努力維持、改善長者身體狀況，對於其飲水、飲食、排泄、生活四大基本照顧，漸次達到零尿布、零約束、零臥床之改善。

陳福海讚許協會對於松柏園品質提升的努力，並表示自其上任後，每個月不定期前往關懷長者，也感謝松柏園照顧金門在地長者的用心，鼓勵協會要在長者照顧及員工福利持續加強，帶給金門長者更優質的老年照顧生活，也希望機構能與家屬經常聯繫，提醒家屬要固定探視長者，維繫親情，多方齊力，才能讓金門在地長者獲得最完善的照顧。

此外，陳福海也與台灣德安社會福利協會人員針對金門長期照顧服務政策推動與未來發展進行深度與廣泛的交流，諮詢地區老人安養護政策推動的意見，做為擘畫金門長照發展政策的藍圖。