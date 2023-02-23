拿出真金白銀支持生育的城市又多了一座。據澎湃新聞報導，2月22日下午，杭州市十四屆人大三次會議第三次全體會議上，杭州市政府2023年度民生實事項目票決出爐。杭州今年將首次向同一對夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女戶籍登記在杭州的家庭發放育兒補助。擬向二孩家庭一次性發放補助5000元（人民幣，下同），向三孩家庭一次性發放補助20000元。

杭州市上述政策22日引起各方關注。

事實上，今年以來，大陸已有多地陸續推進一系列積極生育支持措施，如發放生育津貼和育兒補貼，加強住房保障支持等。其中，雲南、山東濟南、湖南長沙、遼寧瀋陽、黑龍江哈爾濱等多地發放「真金白銀」。

根據《中國婦女報》此前報導，雲南省印發《雲南省生育支持項目實施方案》，2023年1月1日起，對符合政策條件的家庭發放一次性生育補貼，發放期限為2023年1月1日至2025年12月31日。《方案》明確了補貼標準，對符合政策條件的家庭發放一次性生育補貼（二孩補貼2000元、三孩補貼5000元），育兒補助（二孩、三孩0—3歲期間每人每年補助800元），對嬰幼兒意外傷害險參保給予補貼（嬰幼兒0—3歲期間每人每年補助50元）。

今年1月，山東省濟南市發佈《濟南市優化生育政策促進人口長期均衡發展實施方案》。其中提出：本市戶籍按照生育政策於2023年1月1日以後出生的二孩、三孩家庭，每孩每月發放600元育兒補貼，對其中的最低生活保障、特困供養人員及領取失業保險金期間的生育婦女每月加發200元育兒生活補貼，直至孩子3週歲。

湖南省長沙市去年8月公布《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的工作方案》。《工作方案》創新性地推出一系列支持生育的惠民「組合拳」，力度大、覆蓋廣、標準高，直指群眾生育的「痛點」。其中提出，發放一次性生育補貼。夫妻雙方共同依法生育三個及以上子女的本地戶籍家庭，三孩及以上每孩可享受一次性育兒補貼1萬元。據測算，每年需投入約2000萬元。

遼寧省瀋陽市公布《實施積極生育支持措施促進人口長期均衡發展實施方案》。其中提出，對夫妻雙方共同依法生育三個子女的本地戶籍家庭，三孩每月發放500元育兒補貼，直至孩子3週歲止。

黑龍江哈爾濱印發的《哈爾濱市優化生育政策促進人口長期均衡發展的實施方案》明確，按政策生育第二個子女的家庭，每孩每月發放500元育兒補貼；按政策生育第三個子女的家庭，每月每孩發放1000元育兒補貼，直至子女3週歲。

去年，江蘇蘇州市人大代表在市十七屆人大一次會議第0014號建議中也提出了建立「蘇州市育兒補貼金機制」的建議。蘇州市衛健委當時從加大托育服務財稅資金扶持力度、積極落實國家優化生育相關財稅支持政策、完善生育休假及相關津補貼制度三個方面予以介紹。

對於「建立育兒補貼金機制」，蘇州市衛健委答覆稱：建立育兒補貼金機制是通過經濟手段減輕家庭生育養育顧慮和壓力的一種方式，現金補貼政策的有效性、效果的可持續性，還有待作進一步的研究測算和政策論證。下一步，將會同財政等相關部門，繼續加強這方面問題的調研，向已實施地區學習經驗，積極研究評估發放育兒補貼金的可行性和有效性。各地各部門也將著眼於群眾最期盼的生育養育教育等實際需求，落實好各項配套支持措施，進一步推動中央《決定》和各項政策落地見效。