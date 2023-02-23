民進黨昨天通過2024總統初選辦法，國民黨進度受關注。國民黨主席朱立倫今表示，國民黨不會拖，也不會躁進，一步一腳印，穩紮穩打，現階段最重要的就是3月4日南投立委補選，補選之後再來討論。

朱立倫也揶揄，提醒大家，4年前民進黨也是公布一模一樣的時間，最後民進黨提名的時間延後了兩個月到6月中旬之後才完成。

黨內提名機制傳言四起，朱立倫表示，現在所有目標都是希望團結國民黨，希望每一位同志大家共同團結努力，說的每一句話，做的每一件事情，都是要為黨、國家、社會好，讓大家看到國民黨是實實在在、腳踏實地。

對於台北市議員黨內互打，朱立倫說，每一位同志都是優秀同志，秉持多做一些對黨、國家、社會好的事情，多說一些好話，多存一些好心，這個社會不但會更和諧，國家會更好，黨也會更團結。

中常委蕭景田因涉嫌為台北市議員林杏兒賄選遭起訴，是否黨紀處分？朱立倫說，後續一切都尊重黨紀會按照相關規定處理。