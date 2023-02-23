新民多功能大樓設有「電幻1號所」綠能主題展館。（台電台北南區營業處提供）

新民多功能大樓設有「電幻1號所」綠能主題展館。（台電台北南區營業處提供）

台電新民多功能大樓座落新北市新板特區、板橋車站旁，地底藏身一座堪稱「新北電力心臟」的變電所，供應新板特區與板橋三鐵共構穩定電力，變電所之上，除設有首座綠能主題展館，還有知名集團餐廳，服務近百萬用戶的雙北最大單位「台北南區營業處」，昨（22）日300人正式進駐啟用。台電表示，北南區處進駐後提供民眾便捷洽公新據點，亦透過電力設施結合多元運用，創造都市空間有效利用，期望一同豐富新板商圈風貌。

台電北南區處昨日上午在新民多功能變電所大樓舉辦喬遷啟用典禮，並結合水墨畫展及攝影展開幕，現場包含台電代理董事長曾文生、總經理王耀庭、立委林德福、新北市政府局處首長及台灣電力工會吳有彬理事長等貴賓共同見證祝賀。

曾文生表示，感謝新北市府讓台電這棟結合變電所地下化的多功能大樓順利興建啟用，為新板特區提供穩定電力，結合服務、商辦、展館等多功能，發揮空間最大效益，讓變電所變成地標，不再是鄰避設施，未來台電都會型變電所設施也會努力朝綜合使用方向規劃。

北南區處處長黃銘宏表示，北南服務範圍涵蓋台北市文山及新北市板橋、永和、中和、新店等10大行政區，用戶數近百萬，為雙北最大區處，為持續提升服務品質，共300名同仁自原四川路舊大樓進駐新板特區新民大樓，成為北部第一個設在變電所上的服務單位，區處新址位於8樓的服務中心空間達200坪，提供民眾繳付電費、辦理各項用電申請業務。區處大樓緊鄰交通樞紐板橋車站，周遭更有新北市政府、稅捐稽徵處及各大百貨商場和飯店，大樓2樓即可連接麗寶百貨及新板特區空廊，方便民眾「辦公、生活一條龍」。

台電說明，為因應新板特區用電需求成長，並提供高鐵、捷運、台鐵三鐵共構穩定電力，因而規畫興建新民配電變電所，目前年供電超過6億度，等同15萬個家庭用戶一年用電量。北南區處所在新民多功能大樓2019年即有知名餐廳進駐，接續是橫跨1、2樓占地近300坪的「電幻1號所」綠能主題展館。民眾洽公可從民權路一側的區處門口進入，搭乘電梯至8樓服務中心辦理。