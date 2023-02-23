5年前陳姓老婦因長期照顧患有慢性病的丈夫壓力太大，她拿鐵榔頭敲打對方頭部致死，士林地方法院依殺人罪判囚2年8月，上訴後，台灣高等法院考量本案是老老互相照顧之長照悲歌，且犯後自首，經減3次刑後，改判刑2年，緩刑5年。可上訴。

高院審判長遲中慧、陪席法官黎惠萍、及受命法官邱筱涵審結後認為，陳婦因一時失慮，致罹刑典，犯後獲得被害人家屬一致原諒與求情，佐以其體型矮瘦，案發後迄今體重僅剩38公斤，動作反應慢、雙手微微顫抖。

合議庭指出，老婦與人互動過程大多眼神直視，缺乏目光對視，整體給人缺乏活力之感受，其於犯罪後已受自身心靈上之相當懲罰，本案為老老互相照顧之長照悲歌，兼有無怨照顧孫子致身心負苛過度之情形，宣告之刑以暫不執行為適當，因此併宣告緩刑5年，以啟自新。

2018年10月17日上午，陳婦趁丈夫在臥房睡覺之際，持鐵榔頭朝丈夫頭部搥打，吳男遇襲一度清醒極力反抗，但陳婦並未停手，直到吳未掙扎才罷手，陳行凶後請大樓保全協助報警，吳男送醫急救後休克而死亡。

士林地院一審考量陳婦自首等情狀減刑後輕判2年8月，上訴後，高院二審審理時，她的女兒及兒子向法官說，已失去父親不要再失去母親，不要讓媽媽老死牢中，法官審結宣告緩刑、免囚。