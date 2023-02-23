大陸國新辦今天（23日）就「深入學習貫徹黨的二十大精神，全面推進中央企業高質量發展」舉行發佈會。會上，大陸國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓表示，新時代以來，中共黨和國家事業發生了偉大變革，國資央企既是親歷者、參與者，也是貢獻者。10年來中央企業資產總額增至81兆元（人民幣，下同）。

張玉卓表示，大陸國資央企做的貢獻可以從五個方面作表述：

一是為中國經濟持續穩定增長作了重要貢獻。國有企業是市場主體、經濟主體，首先要承擔好經濟責任、作經濟貢獻。10年來，國資央企樹立高質量發展導向，大力轉變發展方式，發展的質和效都有明顯提升。規模效益不斷上台階，中央企業的資產總額從2012年的31.4兆元增長到去年底的81兆元，營業收入從22.3兆元增長到39.6兆元，利潤總額從1.3兆元增長到2.6兆元；效率指標明顯提升，企業全員勞動生產率從每人38.2萬元增長到每人76.3萬元；稅收等貢獻也很突出，累計上繳稅費約佔全國稅收收入的1／7，向社保基金划轉國有資本1.21兆元。

二是為產業結構優化升級作了重要貢獻。中央企業大多分布在關係國計民生的重要行業領域，很多企業是行業龍頭。10年來，國資央企堅持以供給側結構性改革為主線，調存量、優增量，持續優化佈局結構，有力促進了產業體系升級發展。主責主業更加突出，先後有27組49家企業以市場化方式實施重組整合，新建或者接收13家企業，從事主業的子企業戶數佔比達到93％，涉及國家安全、國計民生等領域的佈局比重超過70％，在戰略性關鍵性領域的影響力也進一步提升；落後產能加快退出，率先完成了鋼鐵等領域化解過剩產能任務，完成了2041戶「僵屍企業」的處置和特困企業治理任務，有效盤活存量資產；新興產業佈局加快，最近5年戰略性新興產業投資年均增速超過20％，大力推進綠色低碳產業發展，2012到2021年，中央企業萬元產值綜合能耗下降約33％，二氧化硫、氮氧化物等污染物排放量下降都超過50％。

三是為中國的創新型國家建設作出了重要貢獻。科技創新事關國運。10年來，國資央企堅持把科技創新擺在突出位置，加強考核、資本金投入等政策支持，加快鍛造國家戰略科技力量。研發投入不斷加大，中央企業累計投入研發經費6.2兆元，超過全國1／3，去年研發投入首次突破1兆元；創新平台加快建設，打造國家級研發平台764個，擁有全國重點實驗室91個；人才隊伍也不斷壯大，擁有科技人才，就是專職研發人員104.5萬人，佔全國的1／5，兩院院士231名，佔全國1／7；創新成果也很豐碩，在電網、通信、能源等領域攻克了一批關鍵核心技術，在中共二十大報告當中列出的載人航天、探月探火、深海深地探測、衛星導航、核電技術、新能源技術、大飛機製造等重大成果，都是中央企業主導或者是參與研制的。

四是為全面深化改革作出了重要貢獻。一方面，持續深化國資國企改革，堅持社會主義市場經濟改革方向，深入實施國企改革三年行動，建立和完善中國特色現代企業制度，全面完成了公司制改制、剝離辦社會職能和解決歷史遺留問題，市場化經營機制改革取得重大突破，國有企業和市場經濟更好地實現了融合，打造了一批現代新國企。另一方面，持續加強對外開放合作，圍繞高質量共建「一帶一路」，加大國際化經營力度，海外資產總額達到8兆元，項目8000多個，分布在全球180多個國家和地區。

五是在供應民生產品和保障重大活動中作了重要貢獻。踐行以人民為中心的發展思想，積極履行社會責任。堅決落實扶貧脫貧任務，累計投入和引進幫扶資金近千億元，定點幫扶248個國家扶貧重點縣，全部實現了脫貧摘帽，248個縣佔中央單位定點幫扶縣總數的42％。全力參與抗災救災，在新冠肺炎疫情、地震、洪澇等重大災害面前都是挺身而出，發揮了重要作用。高標準做好重大活動保障，全力做好中共二十大、新中國成立70週年、建黨百年、北京冬奧等重大服務保障，充分展示了大黨大國的恢宏氣象。