民眾黨立委陳琬惠日前驚爆，行政院前發言人陳宗彥11年前於台南市政府任職時，涉嫌喝花酒、性招待及關說等爭議，消息曝光後陳宗彥火速請辭下台。陳琬惠昨（22）日與台北市前副市長黃珊珊開直播時提到，有「民主聖地」之稱的台南近日紛爭不斷，有種變成「台南國」的感覺。

黃珊珊與陳琬惠昨日直播討論陳宗彥案與近日爆發的缺蛋問題，幾人提到如今的台南紛擾不斷，連司法都能伸手進去喬，給人一種「台南國」的感覺；黃直言，當時身為市府官員的陳宗彥，竟然是跟酒店業者用這樣的方式聯絡，非常讓人意外，「人家做壞事要遮一下，他不演，難道是覺得，這就是那個地方的狀態，就是如此嗎？」

談到當年相關案件直接被簽結一事，黃珊珊認為在檢察體系中，首長的權力過大，要簽結案件沒有人可以爭辯，連不起訴處分書之類的文件都不用寫，但若在法院則一定要有判決，法官沒辦法直接把案件吃掉。

黃珊珊強調，她做了24年的法律服務，若沒有法治基礎就只能比拳頭大小，是原始人的行為，司法人員不應自己毀掉司法公信力，正義女神是矇著眼睛的，正義沒有你我、藍綠之分，「我還是希望大家要相信司法，雖然我自己每次講都很心虛。」

此外，針對法務部長蔡清祥22日稱要與陳琬惠直球對決一事，陳指出蔡一副已經弄了專案小組、都沒問題了的態度，讓她感覺對方態度非常輕佻；黃珊珊也說，蔡應表達謙卑態度，感謝委員監督，而不是把立委當成敵人，否則怎麼會認真查案，讓陳當場吐槽「妳還要我『相信司法』！我本來要說部長加油、我們要重拾對司法的信心，結果他這種態度，嚇死我！」