31歲梓梓（董梓甯）現在是P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家專屬啦啦隊-Formosa Sexy隊長，身材火辣，擁有傲人E胸跟逆天長腿的她被網友封為「真人版娜美」，近日林書豪上場比賽失誤，網友直指跟啦啦隊隊員干擾有關，對此，梓梓第一時間道歉後，昨(22日)又傳出網友稱她曾和男星張立東上床，梓梓見此再度截圖回應：「這個超問號？？？」，意指根本是子虛烏有的消息，打臉抹黑她的說法。

梓梓先前在IG限時動態回應：「罰球當下我在籃框的左邊，我沒有看到籃下右邊的女孩在做什麼動作，我自己本人是很有分寸沒有失控的，看重播就知道了」，並表示此事爆發後已經請成員檢討，她們並不完美，但每次都努力做好表演，希望更多人願意進場支持球賽，並希望廣大網友手下留情，「人身攻擊、批評長相...等真的就不需要了」。

梓梓分享許多送暖訊息。（圖／翻攝自t40533 IG）

昨梓梓再度發文，除了分享大批網友送暖的私訊截圖，也正面回擊酸民，可見有網友酸她們低俗，「你們球隊這麼有實力的話就不需要干擾了」、「搞得像酒店女，噁心」，還有人稱她跟張立東上床過，引來她本人駁斥，寫下：「良性的建議鼓勵我都有一一回覆了，但過激的批評對我的我不會回應」，對和張立東的緋聞她更是一頭霧水。

梓梓回應緋聞。（圖／翻攝自t40533 IG）

梓梓坦言，自己心也是肉做的，看到謾罵心裡還是會難受，但不是第一天被攻擊，看完就讓它過去，她為成員抱不平，「女孩們都很努力，很多都年輕才剛踏上這條路，希望大家都可以有善良的心，針對事情去罵，而不是去嘲笑外表、否定我們的人格」，她也謝謝PTT上的討論，但她要再次說明沒有說過「自豪」2字，希望大家一起加油，她會繼續潛水關心大家。