曾假冒國安局官員詐騙被判刑的范姓男子，最近得知第一銀行6家上市櫃公司發生經營權糾紛，竟分別假冒總統府副祕書長李俊邑、劉建忻祕書名義，打電話給6家公司人員，佯稱可代為居間協調糾紛，由於多家公司起疑，向總統府查證而未上當，范男被依冒充公務員行使職權罪送辦。台北地檢署調查時，范男認罪，檢察官23日給予范緩起訴處分1年，並命他須支付公庫10萬元。

據調查，家住屏東的范男2005年就曾假冒國安局特勤組長詐騙百萬元遭判刑確定，2021年5月間，他因從媒體報導得知多家上市櫃公司發生經營權糾紛，認為有利可圖，找媳婦去超商購買儲值預付卡，假冒時任總統府副秘書長劉建忻祕書身分，接連打電話給一銀、新光銀、友達光電、東元電機4家公司，2022年3到7月間，再假冒總統府副祕書長李俊邑，打電話給台開公司、聯亞生技「喬事」。

范男向6家公司人員佯稱，若在經營權糾紛上有需要幫忙，可以回電找他，其中有公司高階主管誤信，和范男互加LINE好友，甚至傳送公司內部文件給范男，希望約時間到總統府拜會，但由於范男因英文文件看不懂，又擔心東窗事發，藉故拖延，並拒聽電話。

由於有多家公司事後主動向總統府查證，發現並無此事，刑事局接獲報案後，為追查假冒總統府高官的歹徒身分，一度出動「M化偵查網路行動電話定位系統」（M化車），追蹤假官員的行動電話發話地，最後查出人在屏東的范男涉案。

檢警調查時，范男坦承犯行，辯稱他聽說經營地下匯兌有利可圖，他從新聞報導上得知這些有經營權糾紛的上市櫃公司，可能會有資金調度的需求，所以打電話去表示可以提供協助。

檢方認為，范男涉犯《刑法》冒充公務員而行使其職權罪，考量范男坦承犯行，給予緩起訴處分，期間1年，但須支付公庫10萬元。