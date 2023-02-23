歐冠聯賽16強壓軸登場的英超霸主曼城，客場交手面對德甲隊伍RB萊比錫，雖然藍月亮由馬雷斯（Riyad Mahrez）攻下全場首顆進球，幫助球隊取得領先優勢，但下半場紅牛軍團也靠著葛瓦迪奧（Joško Gvardiol）頭槌建功，雙方隨後再無攻勢，最終以1比1握手言和。

近期成功衝上英超榜首的曼城，上場聯賽卻意外遭升班馬諾丁漢森林逼平，英超第一的位置還沒坐燙，又還給了兵工廠。此戰曼城仍攻勢不順，儘管掌握74%控球率，但12次射門僅3次射正，比賽第27分鐘靠著對手傳球失誤，格瑞利許（Jack Grealish）、鞏多安（Ilkay Gundogan）一連串配合，最後由馬雷斯打進球門，由曼城首開紀錄。

直到第70分鐘，比分才終於有了變化，RB萊比錫得到角球後選擇做戰術，哈斯騰柏格（Marcel Halstenberg）再從底線附近傳向禁區，RB萊比錫中後衛葛瓦迪奧奮力將球頂進球門，幫助球隊成功扳平戰局。葛瓦迪奧過去因為鼻子骨折，因此選擇配戴黑色面具上場比賽，去年他也首度代表克羅埃西亞出征世界盃，由於在世足的好表現，讓他的身價飆漲來到7500萬歐元（約新台幣24億1986萬元），成為各支豪門的頭號補強目標，近日葛瓦迪奧也甩開面具束縛，重新以帥氣臉龐亮相，不過球迷最有印象的恐怕是對陣阿根廷的世界盃4強賽，葛瓦迪奧遭到梅西（Lionel Messi）耍得團團轉而出糗的畫面。

自從聯賽戰勝兵工廠後，曼城接連2戰遭遇平局的結果，下一場面對伯恩茅斯的聯賽勢必全力以赴，持續追擊英超榜首；RB萊比錫目前雖然排在德甲第5位，但距離榜首拜仁慕尼黑僅有4分積分差距，仍有機會一拚下一季歐冠聯賽資格。2隊將於3月15日展開16強次回合的較量，戰線將轉往曼城主場伊蒂哈德球場（Etihad Stadium）。