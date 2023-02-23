大陸據報因顧慮數據安全問題，已要求國企棄用四大國際會計師事務所，即普華永道（PwC，台灣稱為資誠）、安永（EY）、畢馬威（KPMG，台灣稱安侯建業）和德勤（Deloitte，台灣稱勤業眾信）。美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）表明，倘若審計受阻，將會採取行動。

香港《信報》引述外電報導，美國證券交易委員會（SEC）拒絕就中國大陸要求國企棄用四大會計師事務所的傳聞置評。一般而言，SEC並不強制要求企業必須和上述四大會計師事務所中的一間合作，但根據規定，企業必須使用在PCAOB註冊的會計師事務所。

如果PCAOB連續3年不能對在美上市中國大陸公司的審計底稿進行全面檢查和調查，這些公司可能存在摘牌風險。

PCAOB主席威廉斯（Erica Williams）發布聲明稱，PCAOB繼續要求對所有在中國大陸註冊公司的審計底稿充分檢查和調查，不管這些企業是否全球網絡體系的一部分，這事情不存在例外情況或可鑽漏洞。「如果北京在任何時候以任何方式阻礙或沒有給PCAOB行使全面檢查權提供便利，委員會將立即採取行動。」

對於部分中方大型國企已自願申請從美國退市，PCAOB表示，即使有部分公司自願退市，也不能使它們免於被PCAOB抽查審計情況。PCAOB對企業的檢查是有追溯期，可能檢查在其退市前幾年時，還作為在美上市公司的審計情況或調查其審計工作。

報導還指出，倘若四大會計師事務所被中國大陸國企拒於門外，將遭受重大衝擊。據中國大陸財政部數據，四大會計師事務所2021年在華業務收入合計達到206億元人民幣。

自去年9月PCAOB啟動歷史性檢查以來，大約60間總部設在大陸的香港上市公司已更換了審計師，其中有國有企業，也有民營企業。根據香港交易所公告，規模較小的大陸和香港事務所填補了四大會計師事務所留下的近20個空缺。