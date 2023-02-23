每年春暖花開的2至3月，三芝的櫻花正以粉嫩的花朵，迎接每個到來的遊客；除了青山路與大湖路（北7鄉道）的山櫻花，北15鄉道的山櫻花及101縣道的昭和櫻接力綻放，最後3月份由三生步道的粉紅吉野櫻登場，且三生步道將在3月18、19日舉辦櫻花季活動，為三芝櫻花畫上完美的結尾。

青山路全程約7公里，種植近2000棵櫻花，1-3月花季期間兩旁櫻花夾道成林，落櫻成毯，讓青山路獲得「櫻木花道」的美名，是北台灣最浪漫的婚紗景點；而三生步道以「生產」、「生活」、「生態」為主要理念整建成，全長約2公里，兩岸種植500株以上櫻花，漫步在此，沿途的櫻花以清新脫俗之姿，堆疊出有層次的景緻，早已成為必遊的賞櫻地點。

三芝區公所表示，今年3月18、19日將於三生步道舉辦櫻花季活動，現場除了規劃櫻花市集販售在地優質伴手禮及新鮮的農特產品外，更有健行活動與拔蘿蔔農事體驗，讓遊客玩得開心，收獲滿滿。

往往櫻花滿樹綻放，美不勝收的景象，只能在日本一親芳澤，現在來到三芝，不用坐飛機就能體驗置身日本的美景，順道再走訪三芝海上觀景平台、興華驛站、三芝田心等景點，不管是情侶出遊或是全家大小一起旅行，今年就來場輕鬆的賞櫻一日遊吧。