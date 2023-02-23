蘋果Apple Watch監測血糖技術出現重大突破！外媒報導，蘋果在非侵入性血糖監測取得重大進展，未來可望成為Apple Watch新功能，讓糖尿病患者或一般人不需針刺皮膚就可測血糖，蘋果有信心將這項技術推向市場，而血糖檢測系統晶片將由台積電製造。

科技網站MacRumors引述外媒報導，這項被稱為「E5」的秘密研究專案，主要在不挨針的情況下測量人體內血糖含量，消息來源指出，蘋果採用一種「矽光子」（Silicon Photonics）晶片技術，以及吸收光譜（Optical Absorption Spectroscopy）的量測技術，將雷射光特定波長發射到皮膚底下，接著光束可檢測到血糖濃度，並反射回感測器，最後判斷體內的血糖濃度。

目前這項血糖監測原型設備與iPhone相似，可以讓用戶戴在手臂上，相較之前如桌上版本大小已縮小許多。

儘管離實際應用到Apple Watch上，還有一段時間，但若這項技術完善，對全球糖尿病患者來說是一大福音，同時可鞏固蘋果在健康保健領域霸主地位。據了解，蘋果法規團隊已開始討論如何為這項技術取得政府許可。

報導指出，這套血糖測試系統採用蘋果研發的矽光子晶片和感測器，並委託台積電生產主要晶片；此前蘋果曾找上英國健康科技業者Rockley Photonics合作，但最後破局收場。