冬季多款病毒肆虐，除了新冠肺炎、流感和諾羅病毒外，兒科醫師徐嘉賢表示，門診最近有許多患者感染「黴漿菌」，患者不分年齡都咳到不行，引起網友討論，不少家長說，這真的很可怕，感染以後咳不停，甚至還有過來人表示，不管是大人還是小孩感覺肺部都要咳出來了，真的很難受。

兒科醫師徐嘉賢今在臉書發文說，「近日在門診出現了許多感染黴漿菌的患者，而感染的人，不管是大人還是小孩，幾乎人人都是咳不停。

徐嘉賢表示，最近A型流感也來湊熱鬧，偏偏A型流感的咳嗽和感染黴漿菌以後的咳嗽很像，同樣都是會咳到不行。讓他嘆說，這波免疫負債的威力，一直餘波盪漾。

貼文引起網友討論，不少家長深受其害，「女兒念幼兒園時，曾因為『梅同學』（黴漿菌）而住院過2次，記憶深刻」、「『梅同學』真的不討喜，我兒子已經咳快3周都還沒好」、「幾年前我跟小孩咳好久，咳到快掛了，抽檢查發現是黴漿菌＋A型流感，醫生都被嚇到」、「有咳嗽是好事，大人小孩咳到肺感覺都要咳出來了才難受」。

而黴漿菌是種介於細菌與病毒之間能自行繁殖的病原體，傳染方式以唾液飛沫及鼻腔分泌物經由親密接觸傳播，感染後會出現全身疲倦無力、頭痛、咽喉痛及輕微發燒等症狀，甚至引發咽喉炎、支氣管炎、肺炎或身體重要器官病變。