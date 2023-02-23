國內雞蛋供不應求，蛋價飆上歷史新高，不少人跑遍超市、超商仍買不到，一名網友表示，華視新聞小編近日在臉書PO文說「都買不到蛋」遭大批網友攻擊，事後小編上傳住家樓下超市蛋架被掃空的照片，仍被網友怒嗆造謠、帶風向、垃圾記者，甚至還要華視開除小編，小編被迫將多篇貼文設定限制網友留言，此事被轉到PTT後，鄉民力挺小編，「以前下班順道去全聯買就有，現連買都買不到，這樣叫不缺？」

原PO昨（22）日於PTT八卦版指出，連續2天華視新聞的臉書粉專小編，接連發了3至4篇貼文到臉書，引言寫下「都買不到蛋」，慘遭大批網友留言謾罵，「是記者親自到市場買過蛋嗎？還是兩邊說法寫一寫就叫平衡報導？」、「為什麼新聞報導到處缺蛋，但我完全沒感覺」、「小編不要亂帶風向喔！」、「我買便當都還有吃到滷蛋」等。

但臉書小編表示，21日晚間7點實際到住家樓下的超市勘查，蛋架上一盒蛋都沒有，拍下照片證明。隨後開始有人嗆小編造謠、帶風向、垃圾記者、製造假新聞等，甚至還說小編應該要被開除，小編為止血，臉書多篇貼文已設定限制網友留言，令原PO不解地問「真的不能說缺蛋嗎？」

貼文曝光，引發網友炸鍋，「側翼小粉綠又崩潰了」、「這樣就出征？」、「烘焙業都在休息了，商業用蛋拿去貼民生用蛋了，怎麼還有人這樣講？」、「陳吉仲自己說缺，現在變成其他人製造恐慌？」、「蛋這種基本食物還要花時間，多跑幾個店才找得到，你跟我說不缺？」、「以前下班順道去全聯買就有，現在連買都買不到」、 「阿就真的缺，還不准其他人說？」、「全聯一盒110元的蛋被掃空，這樣叫不缺？」