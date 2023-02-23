要發6000元現金了！陳建仁曝「這時間」發放 3800億補助項目一次看 @ChinaTimes ​

攸關普發6000元的疫後特別條例21日通過立法院審議，政院隨即在周四院會拍板特別預算，針對國民黨訴求普發現金應提高至1萬元，行政院長陳建仁23日表示，因為政府需要照顧到每個人，特別是弱勢者，「這就是為什麼我們不發1萬元，而是每個人發6000元，剩下部分讓中小企業越來越好，讓中低收入戶得到好的照顧。」

陳建仁上午在特別預算記者會指出，政院今日將把疫後特別預算案送出，就看立法院能否馬上通過，或是還要經過一段協商冷凍期，若是如此，估算4月份才會發放，若朝野黨團皆認為政院所提預算合情、合法及合理，期望審議能盡快通過，越快通過就能越快發放6000元。

至於6000元和1萬元有落差，陳建仁說，大家都很清楚，新冠肺炎對於每位國人的經濟影響並不同，普發一筆經費6000元給民眾是合理的，但台灣本來就是溫暖、照顧弱勢的社會，也願意振興中小企業、照顧中低收入，政府一定要特別照顧弱勢團體，甚至在弱勢照顧上還有設計排富限制。

陳建仁強調，因為政府需要照顧每個人，特別是弱勢者，「這就是為什麼我們不發1萬元，而是每個人發6000元，剩下部分讓中小企業越來越好，讓中低收入戶得到好的照顧。」

至於如果預算有剩餘該怎麼做，陳建仁說，剩餘經費按規定必須撥回國庫內，至於如何使用，政府會做最好的照顧；主計長朱澤民補充，剩餘經費撥回國庫後，未來2024年度總預算時就能利用這筆錢，若勞保有確實需要，就會拿來挹注勞保。