北市公布最新酒駕累犯25人。（摘自交通局官網／楊亞璇台北傳真）

北市公布最新酒駕累犯25人。（摘自交通局官網／楊亞璇台北傳真）

北市公布最新酒駕累犯25人。（摘自交通局官網／楊亞璇台北傳真）

北市公布最新酒駕累犯25人。（摘自交通局官網／楊亞璇台北傳真）

台北市交通事件裁決所依據酒駕新規，公告第20次酒駕累犯，計有25名，公布之照片經洽台北市警方提供取締影像取得現場照片為主。酒駕累犯2次19名、酒駕拒測2次1名、酒駕累犯3次4名，其中酒駕拒測第2次者處罰鍰36萬元，為本次公布名單中處罰鍰最高者。

酒駕新規2022年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰9萬元、駕駛汽車處罰鍰12萬元，酒駕累犯第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，酒駕拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬；除以上罰鍰外，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實，及吊銷駕駛執照3-5年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年，吊扣牌照期間不得使用該車輛。

台北市第20次公告酒駕累犯名單計有25名，累計217名。酒駕累犯2次19名，計有周辰瑋(和平西路一段，酒測值0.73)、吳建璋(東園街，酒測值0.42)、吳俊宏(社正路，酒測值0.36)、張嘉仁(環河南路三段，酒測值0.26)、邱軍豪(東湖路，酒測值0.15)、張紹峰(民權西路，酒測值0.57)、陳國清(中南街，酒測值0.21)、林偉弘(尊賢街，酒測值0.53)、周承浤(中原街，酒測值0.47)、雲中韋(莒光路，酒測值0.57)、張孝武(康寧路三段，酒測值0.27)、郭俊源(承德路二段，酒測值0.38)、董坤叡(成功路四段，酒測值0.54)、張禾唯(安和路二段，酒測值0.17)、徐聖雄(華江橋機車道，酒測值1.11)、李劻軒(市民大道二段，酒測值0.26)、蘇宜駿(西園路二段，酒測值0.18)、梁朝鑫(西園路二段，酒測值0.23)、謝政宏(承德路二段與民生西路， 0.20)。

酒駕拒測2次1名，陳永承(大度路一段)。毒駕累犯3次1名，洪浩翔(大湖山莊)。酒駕累犯3次4名，計有沈暐翔(安康路，酒測值0.47)、葉志成(民權西路，酒測值0.44)、劉峰濬(萬大路，酒測值0.31)、歐尚進(鄭州路，酒測值0.51)。其中陳永承為本次公布名單中處罰鍰最高者，酒駕拒測第2次者處罰鍰36萬元。

裁決所表示，上開酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，呼籲勿心存僥倖酒駕車上路，請找代駕服務(市內電話0800-055-850；行動電話55850)、親友接送或搭乘大眾運輸，「喝酒不開車，開車不喝酒」以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

民眾如對前揭事項有任何疑問，可至裁決所網站查詢（https://www.judge.gov.taipei/），或電洽裁決所服務電話02-23658270按9，或撥打台北市民當家熱線1999(外縣市02-2720-8889)，將有專人為您服務。

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