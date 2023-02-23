中華女足vs.巴布亞紐幾內亞上半場進球精華

擦乾無緣世界盃的淚水，中華女足今在國際足總（FIFA）的官辦友誼賽對決巴布亞紐幾內亞，木蘭聯賽生涯進球后李綉琴上半場就演出另類的「助攻帽子戲法」，下半場自己也攻入1球，加上丁家英的「蠍子擺尾」破門，助中華隊以5比0大勝，踏出衝擊下屆世界盃的第一步。

「這場比賽其實就是備戰2027世界盃的起點！」中華隊總教練顏士凱說，這趟紐西蘭之行就像是洗三溫暖，前役在世界盃10搶3附加賽對巴拉圭應勝未勝，帶給大家很大的衝擊，但全隊很快就整頓好心情，努力汲取更多的養分做為未來的基礎。

中華隊此役仍排出4-4-2陣型，由「八萬」王湘惠掛上隊長臂章，「OGO」李綉琴與「UU」蘇育萱組成雙箭頭攻堅。OGO一開賽就展現絕佳的傳球狀態，第13分鐘接應長傳胸停轉移給蘇育萱，後者起腳卻正中門柱，做回給李綉琴補射可惜打飛。第23分鐘許翊筠起高球卻剛好吊進球門，可惜經影像輔助判決（VAR）認定越位在先。

第29分鐘中華隊終於攻破巴布亞紐幾內亞大門，李綉琴中路送出漂亮直傳，陳燕萍右路殺進趕在門將出擊封阻下先一步破門，第34分鐘李綉琴右路下底橫傳，蘇育萱中路搶點牽制，掩護包欣玄包抄遠住進球，3分鐘後蘇育萱左路截球後與李綉琴撞牆配合，接獲回傳後以右腳內側推射破門。中華隊上半場3球領先，進球都來自李綉琴的助攻。

中華女足前鋒李綉琴（右）在上半場送出3次助攻。（中華足協提供）

下半場換邊再戰，中華隊換上「丁妹」丁家英，第65分鐘許翊筠開出左側角球，搶近柱的丁妹在背對球門的情況下以右腳外側順勢輕撥，讓球改變路線鑽入巴布亞紐幾內亞大門，擴大領先。一路作球的李綉琴第76分鐘終於也加入進球行列，接獲蘇育萱直傳以右腳背外側巧射破門，也鎖定此役最終比分。

「世界盃是所有球員都想站上的舞台，包括我在內，如果有機會的話，我還會想要參加下一屆。」李綉琴賽後展現要繼續前進的企圖心，也不忘鼓勵學妹：「大家有一個目標，一定要朝這個目標去前進，哪怕非常辛苦，還是要奮不顧身去挑戰。」

從2006年入選成年國家隊、奮戰迄今的王湘惠，賽後於場邊受訪則忍不住落淚，「謝謝所有支持我們的台灣球迷朋友，還有所有的隊友，為了這個比賽，我們準備了非常久的時間，非常辛苦，台灣現在的（足球）環境也是非常困難，但是我想鼓勵這些女生，有夢想的人，就是要堅持下去！」