大陸央視新聞報導，內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司一露天煤礦22日13時許發生大面積坍塌，當場人車被埋造成2人死亡、6人受傷、53人失聯，稍晚清點人數後，失聯減少為51人。截至23日11時18分確認又發現一名被埋人員遺體，目前共找到9人，6人生還。累計3人死亡、6人受傷、50人失聯。

內蒙古自治區消防救援總隊透露，截至23日9時33分，內蒙古消防救援總隊全勤指揮部、阿拉善、烏海、巴彥淖爾、包頭等盟市消防救援支隊共300名消防救援人員、60輛消防車、6頭搜救犬在現場開展救援。

昨天（22日）獲救的6名傷者正在寧夏青銅峽市人民醫院接受治療，在外科病房治療的傷者馬建平講述了坍塌發生時情況。

馬建平說，「當時就是剛一上班，（下午）1點1刻上班以後發現山上往下掉石渣，然後看這種情況越來越嚴重，就組織撤離，但是已經撤不及時了，接著山體就坍塌了。」

23日上午8時40分，醫療專家組成6個救治組，對6名傷者開展專門查房。據悉，6名傷患中有2名在ICU病房，4名在外科接受住院治療。

據青銅峽市人民醫院院長沙立軍表示，目前6名患者生命體徵平穩，正全力以赴開展救治工作。

護理人員對傷者細心照護的同時，還對傷者和家屬開展了心理疏導工作，之後以救治為主。

23日10時在露天煤礦坍塌事故救援現場，經過連夜勘察評估，專家組已制定優化救援方案，正組織救援人員和機械加緊搜救失聯人員。

據指出，事發採礦區基本是一個山谷，整個山體塌下來以後，基本上將底部作業面全部覆蓋。事發時礦區視訊探頭畫面顯示，13時許發生的塌方大約持續30秒到40秒時間。18時44分左右，現場又發生了第二次比較大的嚴重塌方。

據稱，事發煤礦最早是井工礦，2012年改造成露天煤礦。此前有三年的時間處於停產狀態，2021年4月恢復生產建設。

據瞭解，這次山體的大面積滑坡，垮塌的塌方量很大，目前測量渣土量接近一千萬立方。

記者從救援指揮部瞭解到，截至目前，事故已造成2人死亡、6人受傷、51人失聯。22日下午6：44在礦區再次發生了一起比較大的山體滑坡，救援工作被迫調整方案。

據大陸央廣網 報導，內蒙古新井煤業有限公司於1999年登記成立。企查查平台顯示，新井煤業涉及司法案件199項，13次被列為失信被執行人，失信總額約7.57億元（人民幣，下同），目前全部未履行。此外，該公司還因無證取水，於2022年5月被阿拉善騰格里經濟技術開發區綜合執法局給予警告，並處以罰款2萬元。2022年5月10日，大陸國家稅務總局阿拉善盟稅務局發布欠稅公告，該公司欠稅總金額1114.65萬元。