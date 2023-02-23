美系外資表示，第一季智慧型手機去庫存將接近尾聲，聯發科營收將在第二季起開始反彈，行動裝置客戶SoC(系統單晶片)庫存將在第一季回到正常化、即2~2.5個月(2022年第4季為3個月)。聯發科庫存在2022年第二季達到頂峰，預計庫存周轉天數會在未來1~2個月回到正常的80~90天。有鑑於1月大陸智慧手機銷量的穩定，聯發科已經看到需求復甦的初步跡象，期待在庫戶回補庫存以及需求復甦下，第二季營收將回到季度正成長，整體來說，維持聯發科加碼評等、目標價850元。

5G定價環境一直是市場最關注的話題，美系外資表示，注意到儘管再去庫存階段，聯發科去年下半年以及第一季的毛利率都相當穩定，聯發科也重申對5G堅守定價，由於5G行動市場呈現雙頭寡占(高通+聯發科)，故有利於聯發科位居更好的定位，目前看到5G的價格優惠僅限於某些過季產品，主要是想加速庫存去化。

美系外資表示，聯發科預計2023年毛利率將維持健康，雖然代工晶圓成本在2023年上漲，聯發科透過與OSAT(委外封測代工廠)合作夥伴的合作，以降低成本，只是後續不會再看到過於激烈的降價，整體而言，代工成本上揚預計對聯發科2023年應該只會出現輕微的毛利率侵蝕。

另外，美系外資也提到，聯發科進軍旗艦5G市場，2022年已經在大陸擁有20%的市占率，聯發科的目標是長線拿下30~40%的市占率。