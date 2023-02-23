甜食讓人心情好卻可能危害人體，苦味則是健康的良方。醫師表示，帶有苦味的食物對健康有頗大的效益，包括可促進消化、穩定血糖、加強肝臟排毒，此外還具有減重的效果。醫師建議，民眾可多食用羽衣甘藍、蘿蔔、薑、黑咖啡等，有助促進身體健康。

家醫科醫師李思賢在其臉書粉專上表示，苦味被科學家列為基本的味道之一，但因苦味不討喜，因此很少人會在料理中添加苦味，但帶有苦味的食物卻可協助人體處理很多消化問題，甚至可當作預防疾病的藥方。

他表示，因為人體有很多苦味的受體，分布於口腔、舌頭、胃、肝臟與其他腺體中，而自然界中的毒素通常味道很苦，所以苦味對人體是一種警報。

他說明，為了排除這種此潛在毒素，身體會更積極分泌唾液與其他消化酶，因此苦味有助於消化困難的人。此外，苦味劑在醫學上已被證實有助於穩定血糖、加強肝臟排毒，且能延長飽足感與降低食慾，因此有助減重。

至於含有苦味的食物，李思賢表示，常見食物包括羽衣甘藍、蘿蔔、芝麻菜、菊苣、蔓越莓、綠茶、柑橘皮、肉桂、生薑、咖啡、蒲公英、黑巧克力、薄荷、紅酒等，民眾可多將這些食物融入料理中。