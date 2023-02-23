為避免違停發生事故，高雄市警祭出加強執法。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

不少民眾因貪圖一時方便，違規併排停車，除了造成道路壅塞外，更易導致事故發生。高雄市去年共取締41萬8244件汽機車違規停車，今年警方在加強執法下，至今已取締1萬352件違規併排停車，較去年同期增3334件；警方表示，透過科技、增加巡邏密度加強取締，執法以保障行車安全為目的，呼籲民眾勿違規。

警方表示，去年共取締違規停車41萬8244件，其中併排違停 占15.39％，共6萬4350件，而違停間接導致車禍共278件、造成170人受傷。併排停車及大型車輛違規停車造成道路使用空間縮減，阻礙來往車流動向及用路人視線，導致機車騎士或後方車輛行經時必須偏向內側車道（或快車道）閃避，易發生肇事，造成傷亡。

據統計，今年1月1日至2月20日，高雄市取締併排停車1萬352件，較去年同期增3334件；取締大型車違規停車計689件，較去年同期增加5件。因違規停車導致交通事故計24件，較去年同期減少18件。

然而，18日中午12時，21歲的郭姓騎士行經仁武區鳳仁路段時，從後方撞上違停的拖板車，倒地重傷，送醫仍宣告不治。警方指出，為防制交通事故發生，要求各單位落實轄區易肇事路段併排違規停車及大型車違停之稽查取締。

另外，警方指出，高雄車站站西路、站東路設有自動辨識違規停車照相設備，以維護車站停車秩序及上下車乘客交通安全；為改善小港區高鳳路段大型車輛於禁行時段通行該路段，造成交通狀況險象環生，設有限制車種違規駛入科技執法設備。

依據《道路交通管理處罰條例》第55條、第56條規定，就「臨時違規停車」及「違規停車」等多種違規態樣訂有處罰明文，將可處300至2400元以下罰鍰。警方呼籲，針對違規併排停車、大型車違規停車等態樣，已嚴重妨害其他用路人交通安全，將持續落實執法，以減低交通事故發生。