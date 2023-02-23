前總統陳水扁近日突開始在po出多張合成圖，由於這些圖片風格特殊，陳在這些貼文中又僅留下疑似是作品名稱的4個字，沒想到竟然大爆紅，吸引上千名網友前來朝聖，有人更笑稱，阿扁找到流量密碼了。

陳水扁20日po出了首張P圖，內容是將自己坐著和站著的照片，與一張旗魚躍出水面的照片合成，並寫下「台灣價值」4字。隨後，分別在21日、昨（22）日與今天，po出了名為「放眼世界」、「台灣戰士」與「行雲流水」的圖片。

陳水扁上述貼文引發網友熱議，對照陳平日貼文數百個讚，4篇貼文的讚數皆有破千，其中「放眼世界」的讚數，更高達3千多個，許多網友也在陳水扁這些貼文留言，意見包括「阿扁的第一張AI電繪」、「阿扁發現了流量密碼」、「老蔣看鮭魚，阿扁踩旗魚」、「連戰一定很好奇自己怎麼輸的」、「阿扁難道要開始進軍迷因界了嗎？我一定大力支持」。

除此之外，貼文也被許多網友與名人分享，媒體人朱凱翔透過其臉書粉專「不演了新聞台」轉發陳水扁的貼文，笑稱陳是「被貪污耽誤的迷因大師」；輔大教授周偉航則表示，他「想採訪阿扁巴巴大俠」。