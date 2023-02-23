新北市政府23日舉辦「基優金讚－新北市財團法人社會福利慈善事業基金會評核表揚典禮」，從65家基金會選出36家優等獎、20家甲等獎，其中獲頒優等獎的財團法人新北市靈鷲山慈善基金會，長年關懷弱勢家戶及獨居長者，捐贈快煮鍋及食物箱等物資，讓他們在家也能煮三餐，相當暖心。

新北市副市長劉和然今代表市府頒發獎項給基金會，他說，疫情嚴峻時刻澆不熄行善決心，不僅捐助防疫物資經費，也添購防疫設備給醫療院所，另外，新北市社福基金會2021年運用在社福支出也高達3.9億餘元，為弱勢兒少、長者及身心障礙者提供後照顧服務、關懷訪視與急難救助金等福利服務。

新北市靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠表示，心道法師1994年創辦基金會，以靈鷲送愛、送福（food）、送暖著重在教育、民生和醫療，在教育部分設置普仁獎，表彰五德，已獎勵1萬餘名學生；送福則是設置食物銀行，客製化弱勢需求；送暖則是在偏區推行口腔衛教，並參與國際緊急救援，希望秉持「人有善願、天必從之」，與各團體共勉。

另外，同獲優等獎的財團法人新北市私立新希望基金會，除捐贈新北市好日子愛心大平台「課後社區照顧方案」及「小衛星春節慰問金」等專案外，也提供偏鄉弱勢民眾義診服務，基金會戴建隆表示，義診過程看見許多弱勢民眾將補助金再奉獻給其他弱勢，讓他非常感動。

市府也頒發性別平等績優獎，鼓勵基金會成員單一性別不低於三分之一，財團法人新北市私立紫蓮慈善事業基金會、私立吳振雨吳林紅蓮基金會等20家基金會也獲獎，落實性別平等。

新北市社會局長張錦麗表示，財團法人法2019年實施，改變社福基金會運作方式，市府藉由評核可以更了解各基金會的運作，透過定期實地輔導，依各基金會不同的需求，提供多元服務策略，協助穩定基金會的運作和發展。