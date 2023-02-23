112學年度大學學科能力測驗（學測）成績23日公布，新竹市實驗中學、新竹高中、新竹女中表現都相當亮眼，4科拿下60級分滿級分的實中有2人、竹女2人、竹中1人，實驗中學更有近9成學生達全國頂標。

實驗中學指出，該校今年計有167人報考，整體表現依舊亮眼，4科達60級分人數共計2人；報考國英數A自4科達頂標以上131人，占全體報考人數81％；國英數B社達頂標以上57人，亦占全體比88％。校長張簡瑞璨對此深感欣慰，對全體高三老師的努力表示感謝，也勉勵同學在下個階段再接再勵。

新竹女中今年共622位同學參加學測，其中有2位同學取得4科60級分；理工生醫學群的國英自數A等4科達頂標總和50級分共134位；人文社會學群的國英社數B4科達頂標總和50級分共179位，佔全體竹女選考考生的30％以上。

校長林桂鳳表示，新竹女中致力於提供多元化的教學方法和學習環境，並不斷推動學生的全人發展及多元展能，這次學測的優異表現也是全校師生、家長及同仁共同努力的結果。全校師生和家長都對學生們的優秀表現感到驕傲和開心，期願學生們在未來的學習和生活中繼續努力，取得更加優異的成果和表現。

林桂鳳也提醒申請入學的考生要多加注意各大學科系的篩選倍率和採計方式，按照自己的能力、性向、興趣等選擇校系。

新竹高中國英數A自然4科滿級分1人，4科各組合55級分以上共計128人次；國英數A自然4科組合超過全國頂標計251人；各科前標成績均超越全國頂標成績，各科取得滿級分人數合計有258人。